L’église d’Ottawa accueillera un dîner de Noël gratuit – Shaw Local

Open Table UCC à Ottawa invite le public au souper de Noël à compter de midi le dimanche 25 décembre.

Le menu comprend de la dinde rôtie, du jambon, des petits pains et des accompagnements faits maison, notamment de la purée de pommes de terre et de la sauce, une casserole de haricots verts, de la sauce aux canneberges, des desserts, entre autres.

Et, comme tous les dimanches, tous sont invités à assister au service d’adoration d’Open Table à 10 h. L’église restera ouverte entre 11 h et midi pour ceux qui choisissent de rester ou de venir tôt et de profiter d’une boisson, d’une musique de vacances, d’un endroit chaleureux, d’une chance de visiter avec d’autres et d’activités de table. Un chant de Noël avec accompagnement au piano sera également proposé.

L’idée d’organiser cet événement est venue du pasteur d’Open Table, Jennifer Amy Dressler.

“J’étais membre d’une église UCC qui servait un dîner communautaire le jour de Noël pendant des décennies”, a déclaré Dressler. «Il s’avère que pour certains, un service de Noël et un repas communautaire pourraient être la seule chance de voir quelqu’un d’autre en ce jour spécial et saint. Nous avons tendance à idéaliser Noël et souvent ne le reconnaissons pas comme une fête difficile ou douloureuse pour beaucoup. Nous espérons que si les gens ont besoin d’un endroit où aller et d’être avec des gens à Noël, ils se joindront à nous pour adorer ou pour découvrir les bénédictions de la communauté en savourant un repas de Noël traditionnel.

Open Table est situé au coin des rues Jackson et Columbus au centre-ville d’Ottawa. Utilisez l’entrée de Jackson Street.