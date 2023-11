L’église des « Moonies » au Japon offre 67 millions de dollars d’indemnisation aux victimes alors que le tribunal envisage de la fermer

Tokyo — Cherchant à parer aux menaces existentielles qui pèsent sur ses opérations dans le pays, la branche de l’Église de l’Unification au Japon a offert mardi jusqu’à 67 millions de dollars pour indemniser les victimes des tactiques de haute pression et de dons prétendument frauduleux du groupe. S’adressant aux journalistes au siège à Tokyo du groupe officiellement connu sous le nom de Fédération des familles pour la paix mondiale et l’unification, le leader Tomihiro Tanaka a déclaré que les fonds seraient décaissés par le gouvernement, même si les détails exacts restent flous.

“Je voudrais sincèrement m’excuser auprès des membres de la deuxième génération et des autres citoyens qui ont souffert”, a déclaré Tanaka, assis sous un grand portrait du défunt fondateur, le révérend Sun Myung Moon et sa femme. Tanaka conteste les accusations selon lesquelles le groupe s’en prend systématiquement à ses partisans et impute ses excès à une « orientation inadéquate ».

Cette offre de paix importante intervient alors que le tribunal du district de Tokyo se demande s’il doit révoquer le statut d’exonération fiscale du groupe controversé, souvent appelé les unificationnistes ou simplement les « Moonies », et placer ses actifs en liquidation.

Tomihiro Tanaka, à gauche, président de la Fédération des familles pour la paix et l’unification mondiales, et son membre principal Hideyuki Teshigawara s’inclinent au début d’une conférence de presse, le 7 novembre 2023, à Tokyo. Shuji Kajiyama/AP



Tanaka a déclaré que l’Église de l’Unification au Japon avait déjà versé 29 millions de dollars d’indemnisation en réponse à 664 réclamations en octobre.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Fondée en Corée du Sud en 1954, l’Église s’est installée une décennie plus tard au Japon en cultivant des liens étroits avec le parti conservateur au pouvoir au Japon.

Parmi les efforts les plus inhabituels du fondateur Moon, 75 millions de dollars de dons de ses adeptes auraient financé une partie d’un projet favori – un plan maintenant avorté pour construire un tunnel sous-marin de 140 milles, un record mondial, d’une valeur de 170 milliards de dollars, entre le Japon et la Corée du Sud.

En proposant de créer un fonds d’indemnisation des victimes, l’Église répond également aux spéculations largement répandues selon lesquelles elle pourrait chercher à transférer ses actifs à l’étranger – hors de portée des victimes en quête de secours – avant de perdre potentiellement son statut religieux au Japon.

La proposition de l’Église couvrirait largement les dommages et intérêts demandés par 130 victimes confirmées, selon un groupe d’avocats qui les représentent. Mais le groupe juridique a déclaré que l’ampleur réelle des dommages s’élèverait probablement à environ 700 millions de dollars, soit dix fois ce que l’Église offre.

L’Église de l’Unification compte 600 000 membres au Japon, mais affirme que seuls 100 000 restent actifs. Beaucoup sont des personnes âgées et l’organisation a du mal à garder les membres de la deuxième génération dans son giron. À la suite des efforts du gouvernement pour demander la dissolution de l’Église, a déclaré Tanaka, les membres ont été victimes de harcèlement et d’ostracisme.

Un sondage Kyodo News sur la décision du gouvernement de chercher à dissoudre l’Église de l’Unification a révélé qu’un énorme 86 % des personnes interrogées soutenaient cette décision.

Le journal économique Nikkei a déclaré que les exonérations fiscales avaient été révoquées pour près de 100 groupes religieux au cours de la décennie jusqu’en 2022, mais tout cela parce que ces organisations avaient disparu. Si l’Église de l’Unification perdait son statut religieux pour s’être livrée à des activités illégales, ce ne serait que le troisième cas de ce type au Japon, après la dissolution de la secte religieuse Aum Shinrikyo après que ses membres du gaz sarin mortel a été libéré dans le métro de Tokyo en 1995.

Si l’Église, comme prévu, fait appel du verdict de révocation, l’affaire pourrait prendre des années à être résolue.

Les protections de la liberté religieuse inscrites dans la loi japonaise ont permis à quelque 180 000 groupes religieux de s’implanter dans un pays où, ironiquement, l’écrasante majorité des citoyens se considèrent comme non religieux.

Le Japon, l’une des premières bases de l’Église de l’Unification à l’étranger, a été sa source de revenus la plus lucrative. Les victimes ont décrit avoir subi des pressions pour dépenser des milliers de dollars en accessoires religieux et en excursions en Corée du Sud. Après que des récits sinistres sur la collecte de fonds de haute intensité de l’Église aient commencé à attirer une attention indésirable dans les années 1980, l’Église politiquement bien connectée a été autorisée à changer son nom pour devenir la Fédération des Familles pour la Paix et l’Unification Mondiales.

La fortune de l’Église s’est effondrée l’année dernière lorsque les fils d’un paroissien assassiné le Premier ministre Shinzo Abe en plein jour avec une arme artisanale alors que l’homme politique prononçait un discours de campagne à Nara.



Impact de l’assassinat de Shinzo Abe sur le Japon

Tetsuya Yamagami, qui avait repéré Abe prononçant un discours dans une vidéo en ligne de l’Église de l’Unification, a déclaré que sa mère avait ruiné leur famille en faisant un don de 670 000 $ au groupe. Cependant, au lieu d’être vilipendé pour son acte de violence, Yamagami a reçu des cadeaux de vêtements et de friandises – et il a réussi à ramener l’attention sur les victimes de l’église.

Son procès pourrait commencer l’année prochaine.