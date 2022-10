L’église de Yorkville sollicite des dons pour la braderie d’octobre – Shaw Local

Yorkville Congregational United Church of Christ organisera sa vente d’automne de fouilles et de pâtisseries les 14 et 15 octobre.

Les dons d’articles propres, utilisables et en bon état seront acceptés de 8 h 30 à 19 h 30 les 10 et 11 octobre à l’église.

Les articles non acceptés pour don comprennent les gros meubles, les appareils électroniques, les sièges d’auto pour bébé et/ou d’appoint, les matelas et les berceaux. Un formulaire de don est disponible à des fins fiscales.

Le produit de la vente de farces et de pâtisseries soutient les programmes religieux, ainsi que les organisations caritatives qui aident à répondre aux besoins des habitants de la région du comté de Kendall.

L’église se trouve au 409 Center Parkway à Yorkville, à 2 blocs à l’ouest de la route 47 et à deux blocs au nord de la route 34 à Yorkville.

Pour plus d’informations, appelez le bureau de l’église au 630-553-7308.