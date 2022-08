L’église de Yorkville ajoute un auvent à panneaux solaires – Shaw Local

Yorkville Congregational United Church of Christ a récemment ajouté un auvent à panneaux solaires à l’église.

Le projet nouvellement construit comprend 30 panneaux solaires qui fourniront de l’énergie pour couvrir environ un tiers des besoins électriques de l’église, située au 409 Center Parkway à Yorkville. De plus, les pièces du côté sud de l’église sont plus fraîches en raison de l’ombre ajoutée. Les panneaux se fondent dans le toit existant et les lignes architecturales de l’église, qui a été achevée en 1989.

Pour financer le projet, l’église a reçu une subvention de 10 000 $ de Faith in Place, une organisation à but non lucratif engagée pour la justice environnementale. La subvention est venue d’Ann Boisclair et Jeffrey Jens. Les membres de l’Église ont également fait des dons privés. L’église recevra également des rabais solaires de ComEd en fonction du nombre et de la taille des panneaux solaires. Les certificats d’énergie solaire renouvelable de l’État de l’Illinois seront versés sur une période de quatre ans pour compléter le financement.

Independence Renewable Energy de Sandwich a conçu la structure de support et installé les panneaux solaires. Trente panneaux de 410 watts chacun sont ancrés sur une pente de 30 degrés au bâtiment adjacent au toit sud. On estime que les panneaux produisent 12,3 kilowattheures d’électricité (16 890 kWh par an), soit environ 29,7 % de l’électricité utilisée par l’église.