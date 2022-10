L’église de Wonder Lake frappée par des vandales pendant la nuit avec une croix gammée et des insultes raciales – Shaw Local

L’église luthérienne de la Nativité à Wonder Lake a été victime de vandalisme et de graffitis dans la nuit de lundi, ont déclaré des responsables de l’église.

Les dégâts ont été découverts mardi matin, a déclaré la révérende Susie Hill. Les vandales ont éteint les projecteurs sur le terrain de l’église, puis ont pulvérisé le côté faisant face à East Wonder Lake Road avec des marques, y compris une croix gammée, une croix à l’envers, une insulte raciale et d’autres symboles.

Le panneau de l’église a également été vandalisé d’un côté avec des mots, notamment “taxer les riches” et “je (cœur) dieu”. L’autre côté était simplement peint à la bombe sans motif apparent.

“C’est bizarre”, a déclaré Hill.

Hill a été informé des dégâts vers 8 heures du matin mardi lorsqu’un paroissien est passé devant l’église en conduisant. Personne n’était entré dans le bâtiment depuis dimanche après-midi après les services du matin, a-t-elle dit, de sorte que les membres de l’église et le conseil d’administration n’étaient pas sûrs du moment où les dommages se sont produits.

C’est la deuxième fois que l’église est vandalisée, a-t-elle dit, mais la dernière fois, c’était il y a au moins 13 ans. Lors de cet incident, un parpaing a été jeté à travers une fenêtre, des croix gammées ont été peintes à la bombe à l’intérieur du sanctuaire et des tomates du jardin de l’église ont été écrasées à l’intérieur du bâtiment.

Cette fois, elle a dit “nous avons de la chance car tout est à l’extérieur, ils n’ont pas pénétré dans le bâtiment”.

Les dégâts de cette semaine ont été signalés au bureau du shérif du comté de McHenry, et les députés sont sortis pour un rapport, a déclaré Hill.

Selon une porte-parole du bureau du shérif, l’appel à la police a été fait à 9h43 mardi. Aucun autre acte de vandalisme similaire n’a été signalé dans la région, a-t-elle ajouté.

Hill a déclaré que l’église n’était au courant d’aucun problème avec d’autres résidents de la communauté, que ce soit à cause de l’église elle-même ou de son garde-manger.

Nativity Lutheran abrite le Neighbours Food Pantry of Wonder Lake et dessert 350 familles chaque semaine, chaque mercredi et dimanche, a déclaré Hill.

Elle a informé la banque alimentaire du nord de l’Illinois, par l’intermédiaire de laquelle l’organisation achète de la nourriture pour le garde-manger, des dégâts.

La compagnie d’assurance de l’église a également été appelée, a déclaré Hill, pour voir si les réparations pouvaient être couvertes.

La “peinture en aérosol noire brillante” peut probablement être recouverte sur l’église, mais elle n’était pas sûre que l’ancienne enseigne puisse être réparée. “Le plastique (du panneau) est fragile, (donc) nous pensons qu’il pourrait être nécessaire de le remplacer”, a-t-elle déclaré.

Le conseil d’administration de Nativity Lutheran devra décider s’il y a lieu de poursuivre, a-t-elle déclaré. Elle a demandé à toute personne ayant des informations sur les dommages d’appeler l’église au (815) 653-3832 et de laisser un message.

“C’est tellement difficile de voir tant de haine dans un endroit qui doit être rempli de paix”, a déclaré Hill.