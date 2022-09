STERLING – Christ Lutheran School, 2000 18th Ave., accueillera un marché d’automne Mom 2 Mom de 8 h à 13 h le samedi 24 septembre.

Le marché est ouvert aux mamans ou aux familles et fonctionne comme un vide-grenier pour les familles qui souhaitent se débarrasser ou acheter des vêtements pour enfants et de maternité, des livres pour enfants, des jeux, des jouets, des DVD ou des meubles pour enfants.

L’inscription au stand est disponible dès maintenant jusqu’au mercredi 21 septembre. L’espace de stand est de 30 $ pour un stand simple ou de 60 $ pour un stand double. Des tables et des chaises seront fournies. Les vendeurs peuvent évaluer et vendre leurs propres articles. Des concessions, comprenant des brioches à la cannelle, du café, des hot-dogs, des nachos et des boissons gazeuses, seront également disponibles.

Pour plus d’informations, appelez le 815-625-3800 ou visitez facebook.com/sterlingmom2mommarket/.