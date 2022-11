L’église orthodoxe St. George, 211 E. Minnesota St., Spring Valley, accueillera une présentation hebdomadaire de diaporamas, “Pèlerinage en Égypte”, à 19 h les mercredis 30 novembre et 7, 14 et 21 décembre.

Admirez les œuvres d’art anciennes, l’architecture, les temples et les tombes. Découvrez certains des plus anciens monastères et églises du monde. Suivez l’histoire de la fuite de la Sainte Famille en Égypte après le premier Noël.