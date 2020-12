L’Église de Scientologie et plusieurs de ses groupes affiliés ont reçu au moins 30 prêts du Programme de protection des chèques de paie (PPP) d’une valeur d’environ 4 millions de dollars, y compris le financement de ses installations controversées de toxicomanie Narconon, ont révélé des données gouvernementales.

L’église, qui est très secrète et que beaucoup considèrent comme une secte, a demandé et a obtenu environ 1 million de dollars de 17 prêts pour plusieurs églises à travers l’Amérique.

Cela comprenait des églises de: Washington DC, New York City, Largo, Floride, Detroit, Los Angeles, Quincy, Massachusetts, Saint-Louis, Lake Forest, Californie, Baton Rouge, Louisiane, Santa Rosa Bayamon, Puerto Rico, Chicago, Houston, Buffalo, New York et Battle Creek, Michigan.

Un certain nombre d’autres groupes affiliés à la Scientologie ont également reçu un total combiné d’environ 3 millions de dollars de prêts gouvernementaux, dont cinq de ses centres Narconon, son école qui enseigne la religion aux enfants et son organisation à but non lucratif controversée qui a été critiquée pour avoir critiqué la psychiatrie.

Au total, l’église a reçu au moins 30 prêts, selon DailyDot qui analyse les données du gouvernement et affirme que d’autres prêts pourraient encore être découverts.

Un juge fédéral a ordonné à l’administration Trump de publier les données cette semaine afin que le public puisse voir où exactement les 717 milliards de dollars de prêts sont allés.

Le PPP a été mis en place par le gouvernement fédéral pour aider les petites entreprises à continuer de payer leurs travailleurs et leurs factures pendant la pandémie, mais a été en proie à des problèmes dès le départ, de nombreuses grandes entreprises traversant des échappatoires pour mettre la main sur les fonds.

L’Église de Scientologie a une valeur estimée à près de 2 milliards de dollars et possède plusieurs propriétés à travers le monde, dont 60 propriétés d’une valeur estimée à 168 millions de dollars à Clearwater, en Floride.

Un porte-parole de l’Église de Scientologie a déclaré à DailyMail.com qu’une « poignée » de ses églises individuelles avaient demandé des prêts PPP de la même manière que des milliers d’autres institutions religieuses à travers l’Amérique.

L’Église de Scientologie et plusieurs de ses groupes affiliés, y compris les centres de toxicomanie controversés de Narconon, ont reçu au moins 30 prêts du Programme de protection des chèques de paie (PPP) d’une valeur d’environ 4 millions de dollars, ont révélé des données gouvernementales.

Parmi les groupes affiliés à la Scientologie à bénéficier de ces prêts figuraient Narconon avec cinq centres à La Crescenta, en Californie, à Clearwater, en Floride, à Denham Springs, en Louisiane, à Ojai, en Californie et au Canada, en Oklahoma, qui empochaient des prêts d’une valeur totale de 1,1 million de dollars.

Narconon est l’organisation caritative de la Scientologie qui utilise des vitamines, de l’exercice et des saunas pour réhabiliter les toxicomanes – ce que les experts disent qu’il n’a aucun fondement scientifique et avertit peut être utilisé pour recruter des personnes vulnérables à la religion.

Le Hubbard College of Administration, un collège de gestion non accrédité de Los Angeles, a reçu environ 114 000 dollars et les écoles Delphi, une école à charte pour les classes K-12, environ 1 million de dollars.

Les deux institutions utilisent toutes deux les méthodes d’étude connues sous le nom de Study Tech développées par le fondateur de la Scientologie L. Ron Hubbard.

Environ 360000 $ ont été remis à trois centres de la Commission des citoyens sur les droits de l’homme à Los Angeles, Austin, Texas et Clearwater, Floride – l’organisation à but non lucratif de l’église qui a été critiquée par des experts médicaux pour ses tentatives de discréditer la psychiatrie.

Le CCHR a souvent courtisé la controverse avec ses points de vue et ses enseignements, qui incluaient autrefois le fait de blâmer les attaques terroristes du 11 septembre sur le psychiatre d’Oussama Ben Laden qui, selon eux, l’avait soumis à un lavage de cerveau pour mener les attaques.

Deux autres groupes de Scientologie à recevoir des prêts PPP incluent la Fondation Way to Happiness à Glendale, en Californie, qui a empoché environ 33 000 $, et Applied Scholastics, qui a obtenu environ 150 000 $ grâce à deux prêts en Californie.

Karin Pouw, directrice des affaires publiques de l’Église de Scientology International, a déclaré à DailyMail.com: « Une poignée d’Églises de Scientologie ont demandé et reçu des prêts dans le cadre du Programme de protection des chèques de paie (PPP) pour les aider pendant la pandémie. »

L’église, qui est très secrète et que beaucoup considèrent comme une secte, a demandé et obtenu environ 1 million de dollars de 17 prêts pour plusieurs églises à travers l’Amérique, y compris à Washington DC, New York City, Largo, Floride. Chef de la photo David Miscavige

Pouw a déclaré que les églises et organisations individuelles sont «incorporées séparément», ce qui signifie qu’elles peuvent demander des prêts individuellement.

«Ils font partie des dizaines de milliers d’églises, mosquées, synagogues et autres institutions religieuses et organisations à but non lucratif qui ont reçu des prêts similaires dans le cadre du PPP», a-t-elle déclaré.

«Un examen de la page d’accueil www.Scientology.org montre qu’il existe des milliers d’Églises et de missions de Scientologie aux États-Unis et dans le monde. Chaque Église et Mission aux États-Unis est constituée séparément et est soutenue par sa congrégation locale.

La dernière révélation survient cinq mois après qu’il est apparu que l’église avait reçu trois prêts de 150 000 $ à 300 000 $ chacun pour trois de ses succursales à New York, Washington DC et en Floride.

En juillet, les données gouvernementales ont révélé que l’Église fondatrice de Scientologie de Washington DC avait reçu un prêt PPP mais n’avait sauvé aucun emploi.

L’Église de Scientologie pour la Mission de Belleair, en Floride, a déclaré que 13 emplois avaient été sauvés grâce à son prêt et l’Église de Scientologie de New York a déclaré que 10 emplois avaient été sauvés grâce à son prêt.

Le Scientology Money Project, un blog dirigé par Jeffrey Augustine – l’épouse d’un ancien scientologue – projette que l’église controversée vaut 1,75 milliard de dollars et génère un revenu annuel de 200 millions de dollars.

Le PPP a été créé par le Congrès et conçu pour prêter de l’argent aux petites entreprises de 500 employés ou moins afin de les aider à survivre au ralentissement économique pendant la crise du coronavirus, en s’assurant qu’elles peuvent toujours payer leurs employés et leurs factures, et éviter les licenciements massifs.

Les entreprises qui utilisent l’argent pour éviter les licenciements n’auront pas à rembourser cet argent tant que 75% des fonds sont utilisés pour payer le personnel.

Mais le programme a été semé d’embûches avec plusieurs entreprises publiques de plusieurs millions de dollars avec des milliers d’employés exploitant des failles juridiques pour accéder à des fonds avant que les petites entreprises éligibles qui en ont désespérément besoin puissent obtenir un sou.

Les églises à but non lucratif pourraient bénéficier de prêts PPP si elles ont moins de 500 employés, les mêmes qualifications pour les autres petites entreprises.

Un certain nombre d’autres groupes affiliés à la Scientologie ont reçu un total combiné d’environ 3 millions de dollars de prêts, dont cinq centres Narconon – son organisme de bienfaisance controversé sur la toxicomanie.

Les organisations ne devraient également recevoir qu’un seul prêt, mais de nombreuses grandes organisations en ont obtenu plusieurs en faisant une demande via un certain nombre de filiales différentes.

Après avoir été publiquement honteux et critiqués pour de telles mesures, de nombreuses grandes entreprises ont remboursé leurs fonds.

Pendant ce temps, d’autres ont été dénoncés pour avoir tenté de retirer de l’argent du stratagème à des fins personnelles.

Jeudi, un juge fédéral a ordonné à la Small Business Administration de divulguer tous les noms, adresses et montants de prêt émis via le PPP après que plusieurs agences de presse aient déposé une plainte pour exiger la transparence en vertu de la loi sur la liberté de l’information.

L’Église de Scientologie, qui compte Tom Cruise et John Travolta parmi ses adeptes célèbres, a été fondée par l’auteur de science-fiction L.Ron Hubbard en 1953.

La religion est basée sur la croyance que les humains sont des êtres immortels appelés thétans et doivent améliorer leurs êtres sur terre en utilisant les méthodes de l’église.

Il a longtemps été enveloppé de controverse avec des critiques remettant en question son statut de religion, avertissant que son approche de la santé mentale n’est pas scientifique et affirmant que les adeptes doivent acheter leur chemin vers des niveaux d’amélioration plus élevés.

En 1979, 11 des plus hauts dirigeants de la Scientologie ont été condamnés à la prison pour avoir conspiré en vue d’implanter des espions dans des agences gouvernementales, de voler des documents gouvernementaux et de mettre en échec une réunion gouvernementale dans un complot appelé Opération Blanche-Neige.

Hubbard est mort en 1986 et David Miscavige a pris la direction de l’église.

L’Internal Revenue Service a longtemps nié les tentatives de la Scientologie de devenir une église.

Elle a finalement obtenu le statut d’église en 1993, la rendant exonérée d’impôt. L’église a alors accepté d’abandonner des milliers de poursuites contre l’IRS.