L’église de Scientologie a obtenu le divorce de Tom Cruise, l’a aidé à épouser Nicole Kidman, selon un livre

Tom Cruise fait partie d’une foule de stars à Hollywood qui sont membres de l’Église de Scientologie.

Dans un nouveau livre révélateur “A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology” de Mike Rinder, un ancien scientologue et critique virulent de la religion, détaille les efforts allégués que l’église irait pour Cruise.

Selon Page six, Rinder écrit que David Miscavige, le chef de l’église, aurait personnellement facilité la cour entre Cruise et sa future seconde épouse, Nicole Kidman. Miscavige aurait “été invité à Daytona, pour regarder le tournage”, faisant référence au film “Days of Thunder” où Cruise est tombé amoureux de Kidman, selon le livre.

À l’époque, Cruise était marié à sa première femme, Mimi Rogers.

“Lui et son lieutenant de confiance Greg Wilhere, maintenant désigné comme auditeur personnel de Cruise, ont passé du temps avec Cruise au Speedway, sont allés faire du parachutisme avec lui et, surtout, ont contribué à faciliter le désir de Cruise de faire de Nicole sa nouvelle épouse… Miscavige a sans aucun doute vu cela comme un l’occasion de démontrer sa capacité à réaliser les souhaits de Tom”, affirme Rinder dans son livre.

Rinder affirme en outre que Wilhere, un membre de haut rang de l’église, a été “chargé d’amener Mimi à accepter un divorce afin que Tom puisse épouser Nicole”. Rinder aurait écrit que c’était “très inhabituel et ne serait jamais arrivé avec un scientologue normal”.

Dans une déclaration au point de vente, un porte-parole de l’église a qualifié l’allégation de “totalement ridicule”.

“Mike Rinder est un menteur invétéré qui cherche à tirer profit de sa malhonnêteté”, a ajouté le porte-parole. “Il subvient à ses besoins en orchestrant le harcèlement de son ancienne Église et de son chef par le biais de faux rapports de police, de propagande incendiaire et d’articles médiatiques frauduleux.”

Un représentant de Tom Cruise et de l’Église de Scientologie n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital.

Rinder ne s’est pas éloigné du travail qui entoure la Scientologie. Il a travaillé sur l’émission A&E, “Leah Remini: Scientology and the Aftermath” aux côtés d’une autre ancienne scientologue, l’actrice Leah Remini. L’émission a remporté un Creative Arts Emmy-Award pour une série exceptionnelle de non-fiction hébergée ou spéciale en 2020.