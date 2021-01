L’Église de Satan a menacé de «jeter un sort» au pyromane qui a incendié la célèbre «maison d’Halloween» de New York à Poughkeepsie.

La maison de Netherworld, dans le « quartier des sorcières » de la ville, aurait été incendiée à 5 heures du matin le 14 janvier.

Les flammes ont brûlé pendant plus de 90 minutes, et deux adultes ont échappé à l’incendie indemnes. La police traque un individu capturé par CCTV en train de pulvériser de l’essence sur le porche.

Peter H Gilmore, grand prêtre de l’Église de Satan, philosophie athée fondée en 1966 qui n’adore pas le diable, a rendu hommage dans un «requiem» à la maison et à son ancien propriétaire, Joe ‘Netherworld’ Mendillo.

D’autres membres ont juré de mettre un «sortilège» sur l’incendiaire présumé.

Le nom de la maison provient de ses décorations d’Halloween et de ses sculptures du diable toute l’année, d’un corbillard dans l’allée et d’un panneau au-dessus du garage qui indique « Le garage du diable ».

La maison, qui a été construite en 1910, était une attraction locale connue pour ses décorations « Halloween 365 jours par an », mais les pompiers n’ont malheureusement pas pu la sauver.

Les pompiers ont déclaré qu’ils soupçonnaient un incendie criminel après que CCTV ait capturé une personne pulvérisant de l’essence sur le porche

CCTV a capturé un pyromane présumé versant de l’essence sur le porche avant de l’incendier tôt le matin le 14 janvier

Le chef des pompiers de Poughkeepsie, Mark Johnson, a déclaré que les pompiers avaient rencontré des flammes à la fois sur le porche de la maison et dans le garage détaché, comme le rapporte le Poughkeepsie Journal.

La section de la vallée de l’Hudson de la Croix-Rouge américaine a déclaré qu’elle avait fourni une aide d’urgence à neuf adultes et à un enfant de 11 ans.

Connu localement sous le nom de « Halloween House », il a été rendu célèbre par son ancien propriétaire, Joe ‘Netherworld’ Mendillo, un membre de haut rang de l’Église de Satan décédé en janvier de l’année dernière.

Il était connu pour avoir fait «Halloween 365 jours par an» et se faisait appeler le «côté obscur de Martha Stewart» qui accueillerait les visiteurs dans l’attraction locale, tout en en faisant un lieu de visite pour les membres de l’Église.

Dans des jours meilleurs, The House of Netherworld, comme on l’appelait localement, était une attraction locale avec des statues de diable et un corbillard dans l’allée

Il était situé dans le « quartier des sorcières » de Poughkeepsie de la ville, où se trouvaient plusieurs maisons de membres de l’Église de Satan.

Le regretté Joe ‘Netherworld’ Mendillo, décédé en janvier de l’année dernière, a été félicité par l’Église de Satan à la suite de l’incendie qui a brûlé son ancienne maison le 14 janvier.

La Commission de préservation du district historique et des monuments de la ville de Poughkeepsie a publié une photo historique de la maison de 121 ans sur Facebook après l’incendie.

Poughkeepsie, dans le nord de l’État de New York, se trouve dans la région de la vallée de l’Hudson, avec environ 30000 habitants

L’Église de Satan a été fondée en 1966 par feu Anton Szandor LaVey à San Francisco, en tant que philosophie «athée sceptique» axée sur l’individualisme et l’illumination.

Il n’a pas adoré le diable.

Après la mort de Szandor LaVey en 1997, le nouveau chef Peter Gilmore a été nommé et le siège a déménagé à Hells Kitchen à New York, avant d’être «inspiré» par Mendillo pour le déplacer à Poughkeepsie.

À la suite de la mort de Mendillo en janvier de l’année dernière, la House of Netherworld, qui a été construite en 1900, a été achetée en octobre par Matthew Camp, qui n’a pas pu être joint pour commenter.

Le chef de l’Église Gilmore a publié une déclaration sur Twitter qui disait: « L’héritage de Joe vivra, même si l’extraordinaire maison qu’il a si soigneusement cultivée a été détruite par l’acte haineux d’une personne profondément perturbée. »

Il a ajouté: « Il y a une poésie mélancolique dans la pensée que les cendres de Magister Netherworld lui-même, stockées dans son palais hanté, se sont maintenant mêlées à celles de cette structure maussade, il a fait le reflet de son essence, les fondant pour toujours et les infusant. ce complot impie pour l’éternité.

La religion était censée être une philosophie «athée sceptique» axée sur l’individualisme, la liberté et l’épanouissement personnel. Il n’adorait pas le diable mais le considérait comme un symbole de l’homme comme « charnel de naissance »

Un autre membre de l’église a comparé l’incendie criminel à une attaque terroriste.

« Tout le monde est sous le choc et tout le monde dans le quartier est inquiet », a déclaré le membre de l’église, qui s’appelle Isis Vermouth, au Poughkeepsie Journal. Celui qui a fait cela va être ensorcelé par nous tous. Maintenant, il va y avoir un enfer à payer.

Gilmore a déclaré que Mendillo saluerait personnellement les tricheurs ou les traiteurs et donnerait des bonbons aux enfants qui venaient chez lui.

Il a ajouté: « Ceux qui ont pris le temps de faire des recherches sur notre religion ont appris qu’il ne s’agissait pas d’un culte du diable mais plutôt d’une philosophie athée d’individualisme, de liberté et d’épanouissement personnel », a-t-il déclaré.

Qu’ils se sentent sympathiques ou non à ces points de vue, Joe a toujours été courtois et a offert aux gens des conseils sur le jardinage, la restauration de la maison et la décoration, entre autres sujets. C’était un homme bien informé et généreux envers ceux qui demandaient son point de vue éclairé.

Les autres réalisations de Mendillo, a noté Gilmore, consistaient à effectuer « le premier mariage satanique légal de même sexe dans l’État de New York » et à « créer un monument à ce célèbre réalisateur de films étranges, Edward D Wood Jr, qui a passé une partie de sa jeunesse à Poughkeepsie.

Chris Petsas, un conseiller municipal, a déclaré au Journal que la maison « était extraordinairement différente. Ce n’était pas votre maison normale.

Il est peu probable que la maison soit restaurée en raison des dégâts causés par le feu, a déclaré Gilmore, qui vit en bas du pâté de maisons dans ce que les membres de l’église appellent le « quartier de la sorcellerie » de Poughkeepsie.