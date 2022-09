L’église de Plano fait don de fournitures scolaires au garde-manger local – Shaw Local

L’Église méthodiste unie de Plano a collecté des fournitures scolaires pour les enfants du comté de Kendall. Les membres de la congrégation ont donné des crayons, des stylos, des marqueurs, des règles, des fiches, des sacs de livres et plus encore. Ces articles ont été apportés au garde-manger communautaire du comté de Kendall la deuxième semaine d’août, à temps pour la distribution des fournitures scolaires par le garde-manger. Unir nos forces pour aider ceux qui en ont besoin ne peut que rendre les communautés plus fortes.