L’église de Plano cherche des dons pour Heifer Project – Shaw Local

L’Église Méthodiste Unie de Plano recueille des dons pour le projet Heifer afin de parrainer un panier-cadeau «Joy to the World» qui comprend une génisse, deux moutons, quatre chèvres et deux alpagas.

L’objectif est d’amasser 1 500 $ pour ces neuf animaux. Les dons sont acceptés jusqu’au 1er mars.

Ces animaux apportent prospérité et autonomie aux familles avec une source stable de petit revenu, de lait sucré riche et d’engrais pour améliorer le sol. Cette petite source de revenus fournit des médicaments, de la nourriture et une scolarisation indispensables.

Toute personne souhaitant faire un don à ce projet peut appeler le bureau de l’Église Méthodiste Unie au 630-552-3700 ou envoyer un don à l’Église Méthodiste Unie, 219 N. Hale St., Plano, IL 60545.