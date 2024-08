L’église de Phoenix qui offrait un abri et d’autres services a été détruite par un incendie

Wayne Wynter a été réveillé en sursaut tôt dimanche matin lorsqu’il a reçu un appel téléphonique d’un de ses collègues pasteurs avec des nouvelles si terribles qu’il a dû les voir par lui-même.

Il n’a pas fallu longtemps avant que Wynter se retrouve devant les restes calcinés du centre de sensibilisation communautaire de son église, un grand bâtiment de deux étages près des avenues 19 et Glenrosa à Phoenix qui servait à abriter les sans-abri de la chaleur, à organiser des cours sur la création de petites entreprises et à héberger des programmes sportifs pour les jeunes.

Bien que le bâtiment soit resté en grande partie intact grâce à l’action rapide des pompiers, presque tout à l’intérieur a été détruit.

L’incendie s’est déclaré au milieu de la nuit, cause inconnue

Les cendres s’accrochaient désormais aux murs de briques blanches autrefois immaculés, et le bois brun rougeâtre qui constituait le toit du centre était entièrement noir. Les panneaux des paniers de basket qui pendaient du plafond s’étaient brisés, et toute la nourriture, les vêtements, les articles de toilette et la centaine de lits de camp qui se trouvaient à l’intérieur avaient été détruits.

« Tout le matériel que nous utilisions pour servir la communauté se trouvait là-bas », a déclaré M. Wynter. « Et il semblait que tout avait été brûlé. »

Wynter a déclaré que lui et ses collègues pasteurs n’avaient pas encore dressé un inventaire complet de tout ce qu’ils avaient stocké dans le centre communautaire.

Le capitaine Rob McDade, porte-parole du service d’incendie de Phoenix, a déclaré que les pompiers étaient intervenus dans la zone vers 1 heure du matin et avaient découvert un incendie à progression rapide qui semblait avoir commencé dans le gymnase du bâtiment avant de s’étendre aux salles de classe des premier et deuxième étages.

Le département a fourni des vidéos des efforts des pompiers pour éteindre l’incendie qui présentait de gros nuages ​​de fumée s’échappant du bâtiment.

McDade a déclaré qu’aucun blessé n’avait été signalé et que les pompiers avaient éteint l’incendie avant qu’il ne se propage aux bâtiments environnants.

Wynter a déclaré qu’il était soulagé que personne n’ait été tué ou blessé. Les personnes sans abri étaient les bienvenues dans le centre communautaire pendant la journée, mais le bâtiment était fermé et vide la nuit.

« L’Église, c’est les gens, c’est-à-dire nous », a déclaré M. Wynter. « Sur nos visages, nous avons toujours le sourire. Oui, il y a des larmes et des pleurs, mais il y a des sourires parce que nous comprenons qu’il s’agit d’un bâtiment. Un bâtiment sera reconstruit et un bâtiment sera réparé. La mission de Dieu continue et nous pouvons continuer à l’accompagner de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit. »

Wynter a déclaré que la police étudiait d’éventuels signes d’entrée forcée, mais les enquêteurs ne lui ont pas donné d’estimation du temps qu’il faudrait pour identifier la cause de l’incendie.

Pasteur : « Dieu nous a donné le bâtiment » pour offrir un espace aux autres

En 2014, l’Église évangélique luthérienne américaine a fait don du bâtiment à l’église de Wynter, l’Alhambra Beloved Community Church, une congrégation chrétienne non confessionnelle, après que sa propre congrégation ait diminué. Wynter a déclaré que l’Église évangélique luthérienne américaine souhaitait donner le bâtiment à une autre église plus active plutôt que de le vendre.

Wynter a déclaré que son église s’associait à des organisations à but non lucratif extérieures capables de fournir des services importants à la communauté, mais n’avait pas les moyens de posséder ou de louer son propre bâtiment.

« Nous avons le sentiment que Dieu nous a donné ce bâtiment », a déclaré M. Wynter. « Nous voulons nous réorienter et utiliser cet espace. S’il existe une association à but non lucratif qui peut servir la communauté, mais qui a besoin d’une réduction de loyer ou qui doit trouver une solution, nous voulons lui en parler. »

Josh Dailey, pasteur exécutif de l’église communautaire Alhambra Beloved, a déclaré que sa mission principale est de déterminer comment il peut aider les organisations à but non lucratif avec lesquelles ils se sont associés et qui n’ont plus l’espace et les fournitures nécessaires pour servir la communauté.

« C’est la plus grande préoccupation à l’heure actuelle », a déclaré Dailey. « De nombreuses organisations à but non lucratif ont utilisé cet espace pour travailler par l’intermédiaire de l’église ici, et nous voulons donc nous assurer qu’elles puissent reprendre rapidement leurs activités. »

Dailey a déclaré que toute personne intéressée à faire un don d’argent ou de fournitures pouvait le faire sur le site web de l’église ou par l’intermédiaire d’une autre organisation à but non lucratif qu’elle gère, appelée Commence par le cœur.

La question de savoir quand la reconstruction pourrait commencer restait une énigme.

« Cela s’est produit ce matin », a déclaré M. Wynter. « Nous n’avons donc aucune idée du temps que cela prendra. Nous devons suivre toutes les étapes. … Nous prions pour que cela soit plus rapide, vous savez, c’est notre prière. Mais pour l’instant, ce n’est qu’aujourd’hui. »

Contactez le journaliste perry.vandell@gannett.com.

Cet article a été publié à l’origine sur Arizona Republic : L’église de Phoenix qui offrait un abri a été détruite