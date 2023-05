L’église de Mt. Morris offrira un atelier de planification de fin de vie – Shaw Local

MT. MORRIS – Un atelier gratuit sur les documents nécessaires à la planification de fin de vie sera proposé à l’Église Méthodiste Unie Disciples à Mt. Morris de 13 h à 16 h 45 le mardi 16 mai.

L’atelier est ouvert à tous, quelle que soit leur confession religieuse.

Louis Finch IV, directeur de la maison funéraire Finch et coroner du comté d’Ogle, présentera un aperçu de la planification des funérailles, du mémorial ou de la célébration de la vie. Les participants apprendront à écrire leurs propres nécrologies.

Les sujets comprendront des présentations sur les documents nécessaires et la création d’un dossier de vie ; plus récemment exploré les étapes et les opportunités pour le développement ultérieur des adultes, et des idées pour construire et vivre son héritage.

Le pasteur Julie Bunt partagera comment créer un service commémoratif et passera en revue ses composants. Plusieurs ressources pour le travail de deuil seront fournies.

Les groupes de discussion incluent un pour créer un service commémoratif ou un autre axé sur la rédaction de la nécrologie. Les gens peuvent ensuite élaborer leurs plans dans le confort de leur foyer ou avec leur famille et leurs amis et revenir dans un mois pour les partager avec d’autres membres du groupe.

L’atelier comprendra également deux intermèdes musicaux présentés par le harpiste Kit Reynolds.

Pour plus d’informations, appelez l’église au 815-734-4853. Les RSVP sont appréciés pour mieux planifier la disposition des sièges et les rafraîchissements, et les visites sans rendez-vous sont les bienvenues.

En juin, l’église offrira également une visite guidée de la nouvelle forêt commémorative Rock River de 60 acres située le long de la rivière Rock. La forêt, établie par Better Place Forests, est un espace naturel dans lequel célébrer des vies et rendre les cendres à la terre sous un arbre commémoratif personnellement choisi.

L’église est située au 102, avenue Maple, au coin de la rue Hitt (route 64) et est facilement accessible.