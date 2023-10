L’église de Mingo fête ses 150 ans | Actualités, Sports, Emplois

MINGO JUNCTION — La première église presbytérienne unie de Mingo Junction célébrera dimanche son 150e anniversaire. L’église actuelle, située au 650, avenue Mclister, a été créée lorsque l’église presbytérienne slovaque et l’église presbytérienne Potter Memorial de Mingo Junction se sont unies le 26 juin 1960.

La chapelle Potter de Mingo Junction a eu des débuts très modestes, selon le révérend Vaughn A. Foster Sr., qui a noté en 1873, qu’elle comptait 16 membres fondateurs. L’église a été construite sur un terrain donné par les premiers colons, la famille Potter. Le bâtiment a été inauguré le 17 août 1873.

Son premier service de communion a été célébré le 21 septembre de la même année. Le premier pasteur de la congrégation fut le révérend TV Milligan.

Foster a expliqué que le nombre de membres était petit. Au total, 132 membres étaient présents, mais peu sont entrés dans l’église avant 1886. Ainsi, en mars 1895, la Potter Memorial Chapel s’est unie au groupe presbytérien Brilliant. Le révérend William Houston servait chaque congrégation la moitié du temps.

En 1901, le nom de l’église a été changé pour Potter Memorial Presbyterian Church et Houston est devenu le ministre à plein temps. Sous son pastorat, le nombre de membres a considérablement augmenté. En 1908, à mesure que les membres mouraient ou quittaient la région, le nombre de membres diminuait, a expliqué Foster.

« Il est devenu nécessaire de s’unir à Brilliant et de partager un ministre à temps partiel », il a dit. « Le révérend Orr a occupé ce poste de 1908 à 1911. Le révérend WG Felmeth est devenu pasteur en 1912. Grâce à la campagne d’évangélisation Billy Sunday, l’église a accueilli de nombreux nouveaux membres.

Felmeth est devenu pasteur à plein temps du Potter Memorial, un nouveau presbytère a été construit sur Murdock Avenue et le calendrier de l’église et les systèmes d’enveloppes ont été adoptés.

« Felmeth a démissionné et le révérend OS McFarland a été appelé en 1916 », » dit Foster. « Il a servi jusqu’en 1918, puis le révérend SG Dunning a été appelé, servant jusqu’en 1923. Il a été suivi par le révérend JT Alexander, sous le pastorat duquel l’édifice de l’église a été construit et un sous-sol complet avec des salles de classe, une cuisine et un nouveau système de chauffage. était ajouté. Pendant la période de construction, tous les cours et services ont eu lieu dans l’auditorium du lycée Mingo.

En 1927, le révérend HA Smith devint pasteur ; le révérend B. Frank White a dirigé des services de réveil dans l’église en 1928 ; et en 1931, les inscriptions à l’église étaient de 445, avec 427 élèves de l’école du dimanche.

Le révérend HL Geddes fut pasteur de 1934 à 1945. Le révérend Ralph Thompson a servi de 1946 à 1950. Le révérend WA Martin a servi jusqu’en 1956. Le révérend G. Robert Geyer a dirigé jusqu’en 1961.

« L’Église presbytérienne slovaque a vu le jour entre 1895 et 1900, lorsqu’un certain nombre de chrétiens de foi calviniste sont venus à Mingo Junction et ont trouvé un emploi. » » a déclaré Foster. « Ils voulaient adorer dans la foi de leurs pères. Ils se sont d’abord réunis dans le sous-sol de la première église méthodiste, puis ont reçu l’autorisation d’utiliser le sous-sol de la Potter Memorial Church en 1901. » il a dit. « Ils ont adoré dans le sous-sol jusqu’en 1903 et ont appelé le révérend William Regnemer du presbytère de Redstone de Pennsylvanie pour être leur ministre. Il a été leur phare pendant 33 ans.

La paroisse, dirigée par Regnemer, a acheté la propriété Risher sur Lincoln Avenue, qui servait de combinaison d’église et de presbytère. Cette congrégation a été agréée par l’Ohio comme première église slovaque de l’Ohio. En 1910, une église est érigée. Il a servi la congrégation jusqu’au dimanche de Pâques 1960. A cette époque, il a été rasé dans le but de construire la nouvelle route nationale 7.

Seuls quatre ministres avaient servi cette église : Regnemer, le révérend John Bartko, le révérend George P. Folta et le révérend Andrew Slabey.

« Le mariage de l’Église presbytérienne Potter Memorial et de l’Église presbytérienne slovaque, sous la direction de Geyer, a eu lieu le 11 septembre 1960 », » dit Foster. « Le nom choisi était la première église presbytérienne unie de Mingo Junction. Une propriété a été achetée sur l’avenue McLister et Legion Drive pour la construction d’une unité complète », il a continué. « Geyer a démissionné en septembre 1961 et l’église est restée sans pasteur jusqu’au 1er février 1962, date à laquelle le révérend Moss Rutan a été appelé. »

« Les cérémonies d’inauguration ont eu lieu le 7 juillet 1962 et la première pierre a été posée le 5 avril 1963. Le 27 octobre 1963, l’église a dédié le bâtiment à Dieu et à son culte », » Foster a conclu.

Depuis 1970, les ministres suivants ont servi la famille de la Première Église presbytérienne unie : le révérend Albert F. Kearney, George Van Leuven, Karl Ruthem, W. Wilson Brandburn, Robert B. Gustavson, Jeffery O. Sieman, le révérend Michael E. Bongart, le révérend Stan Fedyszyn, le révérend Kenneth H. Sickle et Foster.







