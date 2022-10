L’église de Marseille accueillera le 81e dîner annuel de raviolis – Shaw Local

Le 81e dîner annuel de raviolis de Saint-Joseph aura lieu le dimanche 30 octobre dans la salle paroissiale du 200, rue Broadway, à Marseille.

Les repas sur place ou à emporter sont disponibles de 11 h à 13 h 30

Le menu comprend, raviolis avec sauce, salade de chou, pain italien, dessert et boisson. Les billets adultes coûtent 12 $, les enfants de 5 à 10 ans coûtent 6 $ et les enfants de moins de 4 ans sont gratuits. L’événement comprendra également une table de produits de boulangerie, des prix en argent et un panier d’hiver douillet.