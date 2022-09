L’Église de l’Unification promet des réformes après l’assassinat d’Abe

TOKYO (AP) – L’Église de l’Unification, dont les liens étroits avec le parti au pouvoir au Japon sont apparus après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, a reconnu jeudi qu’elle avait accepté des dons “excessifs” de la mère du suspect, et qu’elle devrait envisager au sérieux si cela a conduit au meurtre.

Abe a été abattu lors d’un discours de campagne en plein air en juillet. Le suspect, Tetsuya Yamagami, a déclaré à la police qu’il avait tué Abe en raison de son lien apparent avec un groupe religieux qu’il détestait. Une lettre et des publications sur les réseaux sociaux qui lui sont attribuées ont déclaré que les dons importants de sa mère à l’église avaient mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

Hideyuki Teshigawara, un haut responsable de l’église, qui s’appelle désormais la Fédération des familles pour la paix et l’unification mondiales, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il était “profondément attristé” d’apprendre que Yamagami avait déclaré à la police que sa colère envers l’église avait conduit à la attaque.

Teshigawara a déclaré qu’il menait des réformes dans l’église pour s’assurer que son recrutement et ses dons ne soient pas forcés ou nuisibles aux fidèles ou à leurs familles.

L’église a reconnu que la mère de Yamagami avait fait don de plus de 100 millions de yens (700 000 $), y compris une assurance-vie et des biens immobiliers, au groupe. Il a déclaré qu’il en avait rendu plus tard environ la moitié à la demande de l’oncle du suspect.

Un avocat de l’église, Nobuya Fukumoto, a déclaré qu’il considérait les dons de la mère de Yamagami comme “excessifs” et que “nous devons le prendre au sérieux si cela a tourmenté (le suspect) et conduit au résultat”.

L’enquête policière sur le meurtre d’Abe a conduit à des révélations de liens répandus entre le Parti libéral démocrate au pouvoir, y compris Abe, et l’église basée en Corée du Sud sur leurs intérêts communs dans des causes conservatrices.

Une enquête du LDP a révélé que près de la moitié de ses législateurs avaient des liens avec l’église. L’actuel Premier ministre Fumio Kishida s’est engagé à rompre tous ces liens, mais de nombreux Japonais veulent une explication supplémentaire sur la manière dont l’église a pu influencer les politiques du parti.

Kishida a été critiqué pour sa gestion de la controverse sur l’église ainsi que pour avoir poussé les plans de funérailles d’État pour Abe, et les notes de soutien à son gouvernement ont chuté. Abe est l’un des dirigeants les plus controversés du Japon, et les plans pour les funérailles nationales de mardi prochain sont devenus de plus en plus impopulaires à mesure que de plus en plus de détails sont apparus sur les liens du parti et d’Abe avec l’église.

Mercredi, un homme s’est immolé par le feu près du bureau du Premier ministre dans une manifestation apparente contre les funérailles nationales. L’homme a subi de graves brûlures mais était conscient lorsqu’il a été transporté à l’hôpital. La police a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative de suicide et a refusé de fournir plus de détails. Les médias ont rapporté qu’il avait une note exprimant son opposition aux funérailles nationales.

La tentative de suicide dans un contexte de sécurité renforcée a embarrassé la police, qui a déjà été accusée d’avoir fourni une protection insuffisante à Abe.

Les funérailles nationales des premiers ministres sont rares au Japon. Kishida a déclaré qu’Abe méritait l’honneur d’être le plus ancien dirigeant du Japon après la Seconde Guerre mondiale et pour ses réalisations diplomatiques et économiques.

Les critiques affirment que le projet de funérailles nationales a été décidé de manière antidémocratique, n’a aucune base légale et constitue une utilisation inappropriée et coûteuse de l’argent des contribuables. Les analystes politiques disent que Kishida a décidé d’organiser des funérailles d’État pour plaire à la faction du parti d’Abe et renforcer son propre pouvoir.

Un dirigeant du principal parti d’opposition, le Parti démocrate constitutionnel, Katsuya Okada, a déclaré jeudi à un groupe de journalistes que la tenue de funérailles nationales posait de nombreux problèmes et que les dirigeants du parti boycotteraient l’événement.

“Le plus malheureux, c’est que les funérailles d’État ont lieu alors que la majorité des gens s’y opposent, ce qui, je pense, est également regrettable pour l’ancien Premier ministre Abe”, a déclaré Okada. “Le Premier ministre Kishida aurait dû prendre une décision avec plus de prudence.”

Mari Yamaguchi, Associated Press