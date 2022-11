L’église de l’Oregon lève des fonds pour les enseignants de l’école élémentaire de l’Oregon – Shaw Local

ORÉGON – L’Église de Dieu de l’Oregon a organisé sa vente de garage annuelle et a collecté plus de 2 200 $ pour faire un don aux enseignants de l’école élémentaire de l’Oregon afin de les aider à couvrir les frais que les enseignants peuvent encourir pour acheter des fournitures et du matériel de classe tout au long de l’année scolaire.

“Nous avons de nombreux enseignants à la retraite dans notre congrégation, et nous comprenons donc que les enseignants sont une ressource inestimable pour nos enfants et redonnent à notre communauté d’une manière que nous ne connaîtrons jamais”, a déclaré Nathan Massey, pasteur adjoint à l’Oregon Church of God. “Nous voulions montrer notre appréciation à nos enseignants des écoles primaires locales en faisant don du produit de notre vente de garage annuelle pour aider à couvrir les frais de classe.”

Les débours typiques que les enseignants dépensent chaque année pour leurs propres salles de classe s’élèvent à des centaines, voire des milliers de dollars, car ils visent à en faire le meilleur environnement possible pour les élèves.

Selon une enquête nationale réalisée par adoptaclassroom.org, en 2020-2021, les enseignants ont dépensé en moyenne 750 $ de leur propre argent, 30 % des enseignants dépensant 1 000 $ ou plus en fournitures scolaires. Les enseignants peuvent dépenser de l’argent pour décorer leurs salles de classe, planifier des activités attrayantes pour leurs élèves qui nécessitent du matériel supplémentaire ou acheter des livres qu’eux-mêmes ou leurs élèves utiliseront pour approfondir leur apprentissage.

L’école élémentaire de l’Oregon prévoit de distribuer des fonds à chaque classe à dépenser pour les fournitures et le matériel de classe afin d’aider à soulager le fardeau des enseignants qui dépensent leur argent durement gagné pour créer chaque année un environnement de classe accueillant.

« Les enseignants ne reçoivent pas suffisamment de crédit pour tout ce qu’ils font pour répondre aux besoins de leurs élèves. Nous avons régulièrement du personnel qui dépense son propre argent dans ses salles de classe pour répondre aux besoins de ses élèves », a déclaré Ryan Huels, directeur adjoint de l’Oregon Elementary School. “À une époque où tant de choses sont mises dans l’assiette de nos enseignants, j’apprécie une organisation locale qui reconnaît le travail incroyable que les enseignants accomplissent au quotidien, et nous sommes reconnaissants du soutien continu de notre communauté à notre personnel et à nos élèves.”