L’église de l’Ohio, dans l’Illinois, organisera une journée portes ouvertes pour accueillir de nouveaux pasteurs – Shaw Local

De nombreuses églises ont un pasteur pour leur seule église.

La première église luthérienne de l’Ohio aura deux pasteurs pour deux églises avec le mari et la femme Jeff et Lori Whalen, du Pérou, à la tête de la congrégation à Ohio First Lutheran et Trinity Evangelical à Manlius.

First Lutheran organise une journée portes ouvertes, avec de la nourriture servie de 11 h à 14 h le dimanche 25 juin. Elle est ouverte au grand public et proposera des activités pour les enfants.

« Nous encourageons un grand nombre de membres de la communauté à venir rencontrer nos nouveaux pasteurs », a déclaré Julie Anderson, organisatrice de l’événement.

Bien qu’il s’agisse de leur première opportunité de servir en tant que ministres autorisés par le synode du nord de l’Illinois de l’Église évangélique luthérienne en Amérique, les Whalen ont occupé des postes de direction pour le programme Via de Cristo et St. John’s Lutheran au Pérou et ont suivi une formation en diaconie. Jeff et Lori Whalen sont également bi-professionnels. Whalen est le directeur commercial du lycée La Salle-Pérou. Jeff Whalen a pris sa retraite des forces de l’ordre dans le comté de La Salle et est maintenant chauffeur-livreur pour Community Wholesale Tire.

Ohio First Lutheran a passé près de deux ans à explorer et à développer un nouveau modèle d’église pour les congrégations rurales.

« Trop de postes vacants de pasteurs d’église et pas assez de diplômés du séminaire signifiaient que nous devions sortir des sentiers battus », a déclaré Bill Norden, membre de l’équipe d’exploration. «Ce que nous avons mis en place repose sur une équipe ministérielle de personnes spirituelles qui coordonnent leurs horaires pour remplir le rôle de chaire et de pasteur dans les églises qui souhaitent rejoindre notre Pacte de ministère unifié rural. Plus d’églises sont les bienvenues.

Les Whalens dirigent le culte à Trinity Evangelical à Manlius à 9 h les premier et troisième dimanches de chaque mois et à Ohio First Lutheran à 9 h 30 les deuxième et quatrième dimanches. Ils encadrent une équipe de chefs de culte qui dirigent des services lorsqu’ils ne sont pas présents, ce qui permet à chaque église d’avoir un culte tous les dimanches.

« Nous avons apprécié les relations que nous avons établies avec les deux congrégations et leurs communautés respectives et nous sommes impatients de bâtir sur ces relations », ont déclaré Jeff et Lori Whalen. « Nous sommes ravis de faire partie de ce nouveau modèle de leadership d’église et de partager ce que nous apprenons avec d’autres congrégations qui se trouvent dans la même situation. »