L’église de Lake Country organise un cadeau pour la rentrée scolaire

Alors que les familles se préparent pour une nouvelle année scolaire, l’église Willow Park de Lake Country veut donner un coup de main.

Le 28 août à l’école secondaire George Elliot, les familles sont invitées à un cadeau de rentrée scolaire.

L’église offrira des sacs à dos, des kits de déjeuner et des vêtements.

Les étudiants auront également la chance d’obtenir une coupe de cheveux gratuite et de profiter d’un barbecue de hot-dogs.

Pour aider à lutter contre ces malheurs de la rentrée scolaire, il y aura une maison gonflable, de la peinture faciale, des jeux de carnaval et des ballons pour le plaisir de tous.

L’événement est de 11h à 13h

Les gens sont encouragés à arriver tôt car les cadeaux surprises sont offerts selon le principe du premier arrivé, premier servi.

En savoir plus sur l’événement sur Facebook ou en envoyant un courriel à events@willowparkchurch.com.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

