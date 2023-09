L’église de Joliet célèbre son 150e anniversaire avec des chants et une visite historique – Shaw Local

« Prière, partenariats et promesse » est au centre de l’attention d’une église de Joliet qui célèbre son 150e anniversaire ce week-end.

Jake Bradley, pasteur de L’église de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur à Joliet, a déclaré qu’il espère que la communauté célébrera avec l’église « petite mais puissante ».

« Nous ne cessons de parler de la façon dont [COVID-19] la pandémie a été difficile. Mais ce n’était pas notre première pandémie », a déclaré Bradley. « Nous avons traversé la grippe espagnole. Nous avons traversé deux guerres mondiales. Nous avons traversé toutes sortes de choses et Dieu a été fidèle à ses promesses. Nous avons réussi ensemble parce que nous avons collaboré les uns avec les autres.

Quiconque est un ancien membre du groupe de jeunes de l’église est invité à renouer avec les anciens membres et les directeurs de jeunesse à 18 heures vendredi à l’église.

À 9 h 30 samedi, l’église accueillera une visite historique du bâtiment d’origine de l’église situé au 410 E. Clay St. à Joliet.

Samedi, l’église de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur à Joliet organisera une visite historique de son bâtiment d’origine sur Clay Street. Sur la photo, l’autel de l’église d’origine. (Photo fournie par l’Alliance évangélique de l’Église du Bon Pasteur)

Puis à 11 heures, l’église accueillera un « chant de cantiques » à l’emplacement actuel de l’église, 2437 Plainfield Road à Joliet.

Miki Kobayashi jouera les hymnes sur un orgue à tuyaux de 1941. Sarah Lender-Hawkins, responsable du culte à l’Église du Good Shepherd Evangelical Covenant, dirigera le chant.

« Dieu nous a été fidèle. À notre tour, nous voulons être fidèles à Dieu pendant les 150 prochaines années. Mais qu’allons-nous faire ? Allons-nous avoir une histoire que les gens voudront raconter ? Comment pouvons-nous vivre nos valeurs aujourd’hui pour que, dans 150 ans, il y ait une histoire qui vaille la peine d’être racontée ? — Jake Bradley, pasteur, Église de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur à Joliet

Lender-Hawkins a déclaré que le chant de l’hymne durerait entre une heure et 90 minutes et qu’il comprendrait de la musique, de la théologie, des témoignages et un bref historique de chaque hymne.

La douzaine d’hymnes de Lender-Hawkins vont du 17e ou 18e siècle à 1981 (« C’est mon année de naissance, alors j’ai choisi celui-là pour moi », a déclaré Lender-Hawkins avec un sourire).

Miki Kobayashi jouera samedi ses chants de culte préférés sur un orgue à tuyaux de 1941 lors de l’hymne à l’ancienne de l’église du Bon Pasteur Evangelical Covenant. La communauté est invitée à y assister. (Photo fournie par l’Alliance évangélique de l’Église du Bon Pasteur)

Lender-Hawkins a déclaré qu’elle chanterait également un hymne en suédois pour honorer les racines suédoises de l’Église de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur.

Les participants sont « plus que bienvenus pour chanter », bien que ce ne soit pas obligatoire, a déclaré Lender-Hawkins. Pourtant, il y a quelque chose dans le fait d’entendre un hymne familier qui incite les gens à le chanter, a-t-elle déclaré. Les gens peuvent même assister à une partie de l’événement, puis repartir.

Lender-Hawkins a déclaré que la musique et les hymnes ont le pouvoir de relier les générations et les cultures.

« Parce que les hymnes sont basés sur les Écritures, ils peuvent donner vie aux Écritures à travers la musique », a-t-elle déclaré.

L’hymne chantera également fika, qui signifie « café et gâteau » en suédois, a déclaré Lender-Hawkins.

L’église conclura la célébration de l’anniversaire le 10 septembre avec un café et une camaraderie à 9h30 et un service de culte à 10h30.

Cyan Bradley, la fille de Jake et Renae Bradley de Plainfield, a représenté Santa Lucia à l’église de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur à Joliet le 11 décembre, où du café et des pâtisseries suédoises traditionnelles étaient servis. (Photo fournie par l’Alliance évangélique de l’Église du Bon Pasteur)

D’une certaine manière, préparer le 150e anniversaire – les invitations, les décorations – revient à préparer un 50e anniversaire de mariage où les couples renouvellent leurs vœux, a déclaré Bradley.

« Dieu nous a été fidèle », a déclaré Bradley. « À notre tour, nous voulons être fidèles à Dieu pour les 150 prochaines années. Mais qu’allons-nous faire ? Allons-nous avoir une histoire que les gens voudront raconter ? Comment pouvons-nous vivre nos valeurs aujourd’hui pour que, dans 150 ans, il y ait une histoire qui vaille la peine d’être racontée ?

Bradley a déclaré que quiconque cherche une église est invité à faire partie de cette histoire de foi. Environ 200 personnes appartiennent à l’Église de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur, dont environ la moitié assistent régulièrement aux services hebdomadaires, a-t-il déclaré.

« Si vous recherchez un type de communauté différent, où vous devez vous connaître et apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent et à vous réjouir avec ceux qui se réjouissent, il y a une place à notre table », a déclaré Bradley.

Le révérend Jake Bradley, pasteur de l’église du Good Shepherd Evangelical Covenant, deuxième à partir de la gauche, discute avec le paroissien Tom Carten sous le regard des autres membres de l’église Keith Bielema et Nancy Carten. L’Église de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur de Joliet célébrera son 150e anniversaire en septembre avec trois jours d’événements. (Photo fournie par l’Alliance évangélique de l’Église du Bon Pasteur)

Chronologie de l’Alliance évangélique de l’Église du Bon Pasteur

10 août 1873 : La congrégation était organisée sous le nom d’Église missionnaire suédoise. Les membres se réunissaient dans des maisons privées.

1881 : Une église a été construite au 410 E. Clay St., Joliet. Les services ont été dispensés en suédois jusque dans les années 1930.

10 décembre 1939 : L’American Sunday School Union a lancé un ministère auprès des enfants de la région de Richland, connu sous le nom de Six Corners Chapel.

1957 : Le ministère de la Six Corners Chapel a été confié à l’Église évangélique de l’Alliance en tant que ministère de sensibilisation pour la dénomination de l’Alliance évangélique et l’église de Clay Street, alors nommée Église de la Première Alliance de Joliet. Le nouveau ministère dans la région de Richland fut alors nommé Calvary Covenant Church.

1962 : L’église Calvary Covenant a construit la structure actuelle de l’église au 2437 Plainfield Road à Joliet.

17 mai 1970 : L’Église Calvary Covenant et la First Covenant Church ont fusionné pour devenir l’Église de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: 150e anniversaire de l’Alliance évangélique du Bon Pasteur

QUAND: 18 h le 8 septembre (soirée des groupes de jeunes), 9 h 30 le 9 septembre (visite historique (11 h le 9 septembre (chant de l’hymne)) 9 h 30 le 10 septembre (café et camaraderie suivis d’un culte de célébration à 22 heures : 30 heures).

OÙ: La visite historique aura lieu au 410, rue Clay à Joliet. Tous les autres événements auront lieu dans le bâtiment actuel de l’église : 2437 Plainfield Road à Joliet.

ETC: Les RSVP à tous les événements sont appréciés mais pas obligatoires. Appelez l’église au 815-436-5945.

INFORMATION: Visite goodshepherdcov.org.