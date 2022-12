l’église de Joliet accueille une nouvelle production des fêtes ; les billets sont gratuits – Shaw Local

À première vue, les centres commerciaux et la spiritualité n’ont pas grand-chose en commun.

Mais Shayla Day de Joliet, qui dépeint un cadre fougueux et direct dans “The Mall Messiah”, a déclaré que le concept l’intriguait et pense que c’est une émission de vacances que les résidents de la région de Joliet devraient voir.

“C’est juste une production très réconfortante”, a déclaré Day. “De plus, il a un message spirituel.”

“The Mall Messiah” a été écrit par WL Weston, un écrivain de GSW Network.

GSW Network est «un réseau confessionnel américain primé détenu et exploité par Weston Global», selon sa page Facebook. Le réseau, vieux d’un an, n’est affilié à aucune dénomination, a déclaré Weston.

Horaires des spectacles pour “The Mall Messiah” 19 h 30 le 16 décembre, 15 h et 20 h le 17 décembre et 16 h à 18 h et 20 h à 22 h le 18 décembre. Tous les spectacles seront présentés à l’église baptiste missionnaire St. Paul de Joliet au 1414 S. Briggs St. à Joliet,

Les billets pour ce spectacle pour tous les âges sont gratuits, que les participants les réclament en ligne ou en personne, a souligné Weston.

“Nous voulons vraiment que ce soit une affaire communautaire”, a déclaré Weston.

“Une histoire contemporaine d’un ancien message”

Lors de l’écriture de “The Mall Messiah”, Weston a déclaré qu’il avait pris le thème du mercantilisme des vacances et “injecté cette spiritualité dans le mélange”.

Le cadre est le centre commercial fictif de West Town, un espace commercial vieux de 50 ans qui est « en déclin » et « menacé d’élimination », tout comme d’autres centres commerciaux à travers les États-Unis, a déclaré Weston.

AD Daniels joue le rôle de Moïse dans “The Mall Messiah”, se tient devant le centre commercial fictif de West Town avec son mégaphone et son message enflammé sur le mercantilisme. “The Mall Messiah” du GSW Network est une production multimédia contemporaine en direct sur la recherche d’espoir et de miracles dans des endroits inattendus. (Photo avec l’aimable autorisation du réseau GSW)

Mais alors un miracle se produit au centre commercial – puis un autre et puis un autre. Les affaires prospèrent à nouveau et attirent l’attention des médias. Pourtant, au fond, “The Mall Messiah” n’a rien à voir avec le mercantilisme.

Au lieu de cela, “The Mall Messiah” présente “une histoire contemporaine d’un ancien message, avec l’amour de Dieu au cœur de tout”, selon le réseau GSW.

Angela Page, membre de St. Paul depuis 20 ans, a déclaré qu’elle dépeint une journaliste qui “est toujours à la recherche de la prochaine grande histoire”.

Page a déclaré que Weston l’avait invitée à faire partie de “The Mall Messiah” après avoir vu ses compétences lors d’une émission en direct de l’église.

“J’avais entendu tellement de choses géniales sur ses productions précédentes – à quel point elles étaient sincères et professionnelles et juste le nombre de personnes qui sont venues les voir”, a déclaré Page. “Et, pour être honnête, j’ai senti que c’était une excellente opportunité de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. J’étais donc vraiment excité.

Page pense que “The Mall Messiah” est un excellent moyen de commencer la saison des fêtes, surtout après avoir enduré une pandémie et, “avec tout ce qui se passe dans le monde”.

“Je pense que ce sera quelque chose qui réchauffera leurs cœurs”, a déclaré Page.

Kendria Yarbough, un autre membre de longue date de St. Paul et membre de l’équipe des médias de l’église, dépeint le journaliste couvrant l’anniversaire du centre commercial. Yarbough est ravie d’avoir l’opportunité d’agir et de voir le «back-end» d’une pièce, en particulier une avec des personnages et un scénario incroyables, a-t-elle déclaré.

Mais accueillir “The Mall Messiah” est également bon pour St. Paul, a-t-elle déclaré.

“St. Paul a déjà fait des jeux virtuels, donc faire un jeu en direct est quelque chose de différent pour nous », a déclaré Yarbough.

La performance inclura des acteurs en direct sur scène “tout comme une pièce de théâtre traditionnelle” ainsi que du multimédia, a déclaré Weston. Ainsi, une partie du scénario apparaît sur un écran, a-t-il déclaré.

“The Mall Messiah” n’est pas lié au populaire “Messiah” de Hendel – à l’exception de ses références messianiques, a déclaré Weston.

“Il se tient sur son propre mérite”, a déclaré Weston.

Frank Lee III dépeint le nouveau directeur général du centre commercial fictif de West Town dans “The Mall Messiah”, qui dort également au travail dans le salon des employés. “The Mall Messiah” de GSW Network est une production multimédia contemporaine en direct sur la recherche d’espoir et de miracles dans des endroits inattendus. (Photo avec l’aimable autorisation du réseau GSW)

“Un rappel et un espoir”

Day a déclaré que les gens cherchaient de l’espoir quand “les choses ne vont pas bien”. Elle pense donc que “The Mall Messiah” apporte cet espoir et un rappel que l’espoir se trouve parfois dans des endroits inattendus.

“Nous devons être ouverts à d’autres opportunités qui pourraient se présenter, en particulier pendant la période de Noël”, a déclaré Day. « Parfois, nous pouvons déprimer, mais il y a quelque chose dans les vacances qui nous élève. Quand vous pensez que les choses vont mal, vous pensez que tout va continuer à mal tourner. Soyez toujours ouvert à de nouvelles possibilités et à de nouvelles chances.

“The Mall Messiah” dure environ 90 minutes avec 15 minutes supplémentaires d’entracte, a déclaré Weston.

L’épouse de Weston, Sybil Weston, et son fils Elijah Weston, également connu sous le nom d’Eli West, ont aidé à la production musicale, a déclaré Weston.

Pour les billets et plus d’informations, visitez gsw.network.