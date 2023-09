L’église de Floride se réunit à l’extérieur après qu’un incendie ait détruit un bâtiment lors d’une étude biblique : « Dieu a un plan plus grand »

Une église de Floride organise des services hebdomadaires à l’extérieur après qu’un incendie majeur ait détruit son bâtiment. Les membres disent que le bâtiment ne définit pas leur église et qu’ils voient déjà Dieu transformer leur « tragédie en triomphe ».

Les membres de l’église Center Arena se rassemblent chaque dimanche pour admirer les restes du bâtiment qui a été ravagé par les flammes le 22 août. Mais au lieu de se sentir désespérés et de pleurer la perte de leur lieu de réunion, les membres remplissent le parking en louant et en adorant Dieu pour les amener à traverser la tragédie.

Terrie Kelly, membre de l’église, a déclaré à CBN News que des dizaines de personnes sont sorties en courant de l’église de la région d’Orlando lorsqu’elle a pris feu lors d’une étude biblique. Les flammes ont envahi le toit en quelques minutes. Tous les membres ont pu s’échapper tandis que les pompiers luttaient contre l’important incendie. Les dégâts ont provoqué l’effondrement du toit.

« Dieu a transformé la tragédie d’une église en TRIOMPHE », a-t-elle expliqué. « Toute foi, aucune crainte alors que l’église continue ses services en voiture à l’extérieur le dimanche matin. »

Le pasteur Rich Vera, fondateur et pasteur principal de l’église, a été informé de la nouvelle par un pasteur associé et s’est rendu compte qu’il devait rapidement changer de lieu pour organiser les services après la destruction de l’église.

Ils décidèrent de se retrouver dehors.

« Nous sommes prêts à diffuser un message d’espoir indiquant que le bâtiment est en panne, mais nous ne le sommes pas », a déclaré Vera. WKMG-TV.

Le pasteur associé Mike Dyzock a déclaré au média que le bâtiment ne définissait pas leur église.

« Nous sommes l’Église. C’est nous qui nous réunissons », a-t-il déclaré.

L’épouse de Vera, Leslie, a ajouté : « Nous sommes en paix parce que nous savons que Dieu a un dessein et un plan plus ambitieux pour ce qui s’est passé. »

Vera a commencé un Page GoFundMe pour aider avec son fonds de reconstruction citant Ésaïe 9 : 10 qui dit : « Les briques sont tombées, mais nous reconstruirons avec des pierres taillées ; les sycomores sont coupés, mais nous les remplacerons par des cèdres. »

« Nous sommes une église qui touche la communauté, la ville, l’État et les nations, et maintenant notre port d’attache a disparu. L’église n’a plus de bâtiment pour se réunir, adorer et prier », a écrit Vera sur la page. « Le Center Arena va être reconstruit, et nous demandons l’aide de la communauté mondiale que nous contactons pour faire un don afin que nous puissions reconstruire mieux, plus rapidement et transformer ce qui était destiné au mal en bien. »

Christine Ruiz était à l’étude biblique la nuit où l’église a pris feu. Elle croit de tout cœur que ce que vit la congrégation sera un témoignage pour la communauté.

« L’Église va continuer à croître et les gens verront que Dieu est réel quoi qu’il arrive », a-t-elle déclaré.

Véra est d’accord.

« Si Dieu est Dieu, alors pour chaque problème de votre vie, Dieu enverra le feu du ciel pour consumer vos ennemis. Et je sais qu’avec le temps, nous nous remettrons sur pied rapidement, plus grands et meilleurs », a-t-il déclaré. .

Les autorités enquêtent sur les causes de l’incendie.