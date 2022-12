L’église de Dixon offre des cadeaux de Noël à une famille locale – Shaw Local

DIXON – La First Presbyterian Church de Dixon offrira encore une fois des cadeaux de Noël à une famille locale cette année.

L’identité de la famille n’est connue que du groupe Dixon Goodfellows et du comité Mission / Témoin de l’Église. Un don spécial pour la fête a été fait par la congrégation de l’église.

Trois membres du comité ont acheté et emballé des cadeaux en fonction de leur connaissance des besoins, de la taille et des souhaits des enfants de la famille. Cette année, des vêtements d’hiver chauds seront fournis à tous les membres de la famille. Des articles tels qu’un chargeur de batterie de voiture et une mijoteuse étaient des cadeaux les années précédentes. Des jouets, des jeux, de l’artisanat et des livres populaires ont été achetés pour les enfants.