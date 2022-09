DIXON – Christ Our Saviour Lutheran Church, 2035 Illinois Route 26, organisera une soirée de crème glacée gratuite de 13 h à 17 h le dimanche 25 septembre.

Les offrandes volontaires sont acceptées. Les offrandes iront au Fonds de secours des organismes de bienfaisance de l’Église luthérienne.

Le fonds accordera des subventions pour l’aide humanitaire et le soutien aux réfugiés dans certaines parties de la Roumanie, de la Lettonie, de l’Allemagne, de la Slovaquie et de la République tchèque. L’aide fournit un logement de transition grâce à un loyer subventionné et propose des cours d’anglais langue seconde pour aider les Ukrainiens déplacés à Brasov et en Roumanie.

Un représentant de Lutheran Church Charities sera sur place pour répondre à toutes vos questions.

Pour information, composez le 815-284-4554.