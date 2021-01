Une église à l’est de Los Angeles qui avait été qualifiée de groupe haineux par le Southern Poverty Law Center en raison de ses opinions anti-LGBTQ a été endommagée lors d’une attaque d’EEI, ce qui a incité un responsable du comté à blâmer essentiellement la victime.

La superviseure du comté de Los Angeles, Hilda Solis, a noté que «La violence n’est jamais la réponse, même en réponse à un discours de haine», mais son plan d’action à la suite du bombardement de samedi de l’église baptiste First Works à El Monte était d’appeler les dirigeants communautaires à se réunir pour «Traitez les problèmes de haine»

– Hilda Solis (@HildaSolis) 23 janvier 2021

Le FBI enquête sur l’attaque, dans laquelle un engin explosif artisanal a apparemment été jeté dans l’église. Réagissant à la scène peu après 1h du matin, heure locale, les pompiers ont rencontré de la fumée sortant des fenêtres et ont vu la façade du bâtiment vandalisée avec des graffitis.

Le FBI a répondu du jour au lendemain avec @elmontepolice & @LASDHQ à un #IED attaque à l’église baptiste First Works à El Monte, Californie. Bomb Techs et l’équipe de preuve du FBI continuent de traiter la scène. Si vous avez un conseil sur la partie responsable, veuillez appeler le 3104776565. #SeekingInfo pic.twitter.com/LobrjbrZtx – FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) 23 janvier 2021

Le SPLC controversé à but non lucratif de défense des droits civiques traque First Works Baptist comme un groupe haineux présumé depuis au moins 2019. Le chien de garde a également condamné le Family Research Council pour un prétendu sectarisme anti-LGBTQ, inspirant partiellement une attaque d’août 2012 par un homme armé. qui a cherché à tuer autant d’employés que possible mais a été désarmé après avoir tiré sur un agent de sécurité.

First Works Baptist avait été menacé d’attaque. Le révérend Bruce Mejia a signalé une menace d’incendie à la police il y a deux semaines et une manifestation contre l’église était prévue dimanche. Menaçant les messages contre Mejia sont toujours visibles sur Twitter. Une pétition en ligne signée par plus de 15000 personnes exige que le maire Jessica Ancona reconnaisse l’église comme un « Groupe haineux » et « Les sortir de notre ville. »

Mejia aurait appelé l’attentat à la bombe de samedi « Une petite bosse sur la route » et dit que non «Nous dissuadent de faire ce que nous faisons toujours.» L’église a tenu son service du dimanche dans une cour résidentielle dimanche. Un message publié sur la page Facebook de First Works Baptist samedi matin citait Romains 12:19, disant: «Ne vous vengez pas, mais donnez plutôt place à la colère: car il est écrit: La vengeance est à moi; Je rembourserai, dit le Seigneur.

Le SPLC a accusé Mejia d’avoir appelé le gouvernement à rafler les homosexuels pour des exécutions massives.

Mejia facture First Works en tant que «Fondamentale, gagnante» Église baptiste qui croit en la version King James de la Bible. «Nous croyons que la prédication dure change des vies», dit-il dans une vidéo présentant l’église. First Works croit «L’homosexualité est un péché et une abomination que Dieu punit de la peine de mort», selon le site Web de l’église.

Cependant, qualifier la croyance que l’homosexualité est un péché «Discours de haine» condamnerait un large éventail d’Américains conservateurs. La Southern Baptist Convention, la plus grande dénomination protestante aux États-Unis avec plus de 14 millions de membres, a déclaré que les personnes LGBTQ sont « Incompatible avec les saints desseins de Dieu dans la création et la rédemption. »

