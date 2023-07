L’Église d’Angleterre vote pour ramener la « défrocation » comme punition pour le clergé

Les membres du clergé coupables d’inconduite grave peuvent être dépouillés de leurs ordres sacrés après que l’organe dirigeant de l’Église d’Angleterre a voté pour rétablir la « défrocation ».

Tous les prêtres, des vicaires nouvellement ordonnés à l’archevêque de Cantorbéry, pourraient être défroqués en vertu de nouvelles mesures disciplinaires soutenues par le Synode général, qui se réunit à York.

Le pouvoir de défroquer le clergé a été aboli il y a plus de 20 ans. À l’heure actuelle, la peine la plus sévère dont disposent les autorités ecclésiastiques est d’imposer une interdiction à vie à un prêtre de pouvoir officier. Mais leur statut de prêtre est conservé et ils ont le droit d’utiliser le titre de révérend.

Le C de E est de réintroduire le « pouvoir pour un évêque de destituer un prêtre ou un diacre des ordres sacrés suite à une constatation d’inconduite qui n’implique pas une question de doctrine, de rituel ou de cérémonie ».

L’effet de la déposition des ordres sacrés est que « la personne doit ensuite vivre sa vie comme un laïc », un papier de fond a dit.

Une clause distincte de la mesure prévoit « une disposition équivalente pour la déposition des ordres sacrés à l’égard d’un évêque ou d’un archevêque ».

En 2020, l’enquête indépendante sur les abus sexuels sur les enfants a recommandé que le C de E réintroduise la défroque, affirmant qu’elle aurait une importance symbolique, en particulier pour les survivants d’abus.

Le mot défroquer fait référence au retrait rituel des vêtements portés par les prêtres, les évêques, les religieuses, les moines et autres dans les vocations religieuses.

La défrocation est la sanction ultime de l’Église catholique romaine. Theodore McCarrick, ancien archevêque et cardinal, est devenu l’une des personnalités les plus importantes à être défroquées à l’époque moderne lorsqu’il a été démis de ses fonctions de prêtre en 2019 après que le Vatican l’a reconnu coupable d’abus sexuels.

La nouvelle mesure de conduite du clergé C de E remplacera la mesure de discipline du clergé (CDM) existante qui a été introduite en 2003. Le CDM a été critiqué par les plaignants et les sujets de plaintes pour les retards et le manque de transparence.

La nouvelle mesure précise trois niveaux de plainte. Les réclamations seront traitées au niveau local ; les allégations de comportement équivalant à une « inconduite » feront l’objet d’une enquête par des évaluateurs régionaux ; et les allégations de « faute grave » seraient renvoyées à une équipe chargée des enquêtes et du tribunal.

Les personnes qui déposent des plaintes vexatoires ou malveillantes pourraient faire l’objet d’ordonnances restrictives. Une règle exigeant que les plaintes pour faute grave soient déposées dans un délai d’un an sera supprimée.

La nouvelle mesure exige également que le clergé divulgue à ses supérieurs le divorce ou la séparation judiciaire de son conjoint.

L’approbation finale de la nouvelle mesure est attendue l’année prochaine.