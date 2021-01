L’horaire de travail et de nettoyage qui a motivé la démission de Letts du conseil de l’église paroissiale énonçait ces demandes de prière privée: « Allouez et désinfectez deux chaises ou un banc à utiliser pour la prière privée – placez-les en vue de l’autel. Cordez ou empêchez l’accès à toutes les autres formes de sièges. Empêcher de manière appropriée l’accès à l’orgue et / ou au piano. Tous les livres et bibliothèques sont couverts ou hors de portée / de contact… Fermez le rail de l’autel et désinfectez.

Ce qui est fou à propos de ces diktats, c’est qu’ils n’ont pas abordé la nature des églises. Ce sont de vastes bâtiments qui, au jour le jour – et bien souvent le dimanche – sont largement vides.

Je siège à un comité qui aide à m’occuper de l’église St Mary, à Warren, une charmante église anglicane du XIIIe siècle dans le Pembrokeshire, où ma famille a une maison de vacances. Je regarde toujours dans le livre d’or – il y a rarement plus d’un visiteur par jour. Je ne peux pas penser à un endroit meilleur et plus sûr où aller en cette période de crise nationale et examiner les questions religieuses, spirituelles et liées à Covid dans un splendide isolement.

Il en va de même pour la grande majorité des 16 000 églises gérées par l’Église d’Angleterre. Les placer tous sous une fermeture de couverture était complètement absurde. «Covid aurait pu être un tel moment pour les églises – elles auraient pu devenir les encore petites oasis de calme», dit Letts. « Ils auraient pu offrir la normalité – ce dont les gens aspirent – mais ils ont rejoint une administration laïque et ont fait de tout une crise. Ceci d’un corps qui est censé ne faire qu’un avec la notion de mort!

Cette terreur de la mort a atteint un nouveau creux le dimanche du Souvenir en novembre dernier. Parlant à la Chambre des lords, Lord Cormack, chrétien engagé et ancien député, a déclaré à propos d’un service de commémoration prévu dans la cathédrale de Lincoln: «C’est un espace immense où tout le monde peut être socialement éloigné. Au lieu de cela, le gouvernement a proposé une réponse imbécile – que les anciens combattants, tous âgés de 90 ans et plus, peuvent rester dans le froid et avoir la pluie, mais ils ne peuvent pas entrer dans une cathédrale sûre et socialement éloignée. C’est une honte.

Letts dit: «Les ministres du gouvernement ont été étonnés en privé que les évêques aient été si faciles à passer lors du premier verrouillage. Le C de E était un peu plus courageux avec le verrouillage deux – je pense parce que Welby était secoué par la colère des paroissiens, dont beaucoup menaçaient de retenir leurs parts paroissiales (c’est-à-dire leur butin) à moins que l’Église ne se ressaisisse. Mais insister pour porter un masque à l’église est épouvantable. Et ce qui fait vraiment très mal, c’est la restriction du nombre de personnes aux funérailles et aux mariages.

L’annulation des services et le report de milliers de mariages coupent deux des principales sources de revenus de l’Église: l’assiette de collecte et les frais de mariage. Les services à Noël se sont déroulés mais ils étaient socialement distants et de taille réduite – tout comme les dons de collecte.

En mars dernier, la cathédrale de Canterbury a révélé qu’elle avait perdu une grande partie de ses revenus en raison de la baisse du nombre de touristes et de fidèles et que si elle réduisait le loyer de ses locataires commerciaux dans la ville, elle pourrait faire face à la faillite. Il y a deux ans, on parlait que l’Église d’Angleterre pourrait devoir vendre certaines de ses cathédrales. Exeter et Peterborough étaient dans des circonstances particulièrement difficiles. «La majorité de nos dons se font par prélèvement automatique – la plupart d’entre eux sont donc protégés de cette manière», déclare Allerton. « Mais nous avons pris un coup sur les dons physiques. »