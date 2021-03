L’Église d’Angleterre permet à une fan de Sylvia Plath d’être enterrée aux côtés de son «  héroïne littéraire  »

L’Église d’Angleterre a permis à une fan de la poète Sylvia Plath d’être enterrée aux côtés de son « héroïne littéraire » dans un cimetière du Yorkshire à 200 miles de chez elle dans une affaire « peut-être unique ».

Plath, une célèbre poète et romancière qui s’est suicidée en 1963, est enterrée au cimetière St Thomas the Apostle à Heptonstall, West Yorkshire.

Bien qu’elle vive à environ 200 miles de là dans l’Oxfordshire, une femme de 44 ans a été autorisée à être enterrée sur le même site, affirmant qu’elle se sentait « profondément spirituelle » lors d’une visite.

Un juge d’église qui a approuvé la demande l’a décrite comme «inhabituelle, peut-être unique».

Sylvia Plath est l’une des écrivains les plus célèbres du XXe siècle. Son roman semi-autobiographique The Bell Jar s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires dans le monde, tandis que sa poésie est vénérée comme ayant fait progresser la forme

Une femme de l’Oxfordshire a gagné le droit d’être enterrée dans le même cimetière que Plath, à l’église St Thomas the Apostle à Heptonstall, West Yorkshire. L’écrivain né aux États-Unis y a été enterré après s’être suicidé en 1963, à seulement 30 ans.

En vertu de la loi sur l’inhumation de 1853, les résidents locaux, les personnes nommées sur la liste électorale d’une église et ceux qui meurent dans la même paroisse ont tous le droit d’être enterrés dans leur cimetière local.

Cependant, des demandes spéciales peuvent être envoyées à l’Église d’Angleterre pour être enterrées ailleurs.

Dans un jugement publié par l’Église d’Angleterre, la femme anonyme demandant à être enterrée à Heptonstall a expliqué pourquoi elle avait demandé la permission.

Elle a écrit: « Il y a quelques années, j’ai rendu visite à Heptonstall avec ma mère pour visiter la tombe du poète en difficulté, Sylvia Plath, épouse du poète lauréat Ted Hughes.

« Nous ne sommes pas restés longtemps car le dernier bus descendant la colline escarpée vers Hebdon Bridge était dû, mais je me sentais profondément spirituel dans cet endroit.

« Mes frères et sœurs et leurs familles savent que j’aime la littérature et comprendront pourquoi je souhaite être enterré dans le cimetière St Thomas de la paroisse St Thomas the Apostle à Heptonstall dans le Yorkshire. »

La révérend Karen Marshall n’a soulevé aucune objection à la demande, déclarant: « L’histoire du village et son lien avec Sylvia Plath suscitent beaucoup d’intérêt, et bien que la plupart des personnes enterrées ici soient locales, ce n’est en aucun cas le cas. pour tous les enterrements.

Cependant, à ma connaissance, personne à ce jour n’a cité la raison de son désir d’être enterré ici comme étant à cause d’associations littéraires.

« On a demandé au PCC s’il était heureux que cette candidature soit envoyée à la faculté et ils ont dit qu’ils l’étaient. Ils étaient heureux que cela se produise et la candidature a été proposée et appuyée.

Une inscription sur la pierre tombale de Plath se lit comme suit: «Même au milieu de flammes féroces, le lotus doré peut être planté». Son mari, le poète Ted Hughes, a dû faire réparer le marqueur à de nombreuses reprises après que des gens aient gratté à plusieurs reprises son nom alors qu’ils le blâmaient pour son suicide.

Sylvia Plath était mariée à Tim Hughes, qui allait devenir le poète lauréat. Le couple s’est séparé des mois avant sa mort après que Plath eut découvert que Hughes avait une liaison

Le juge de l’Église The Worshipful Mark Hill QC, chancelier du diocèse de Leeds, a déclaré qu’il était convaincu que l’octroi de l’autorisation ne déclencherait pas un flot de demandes de la part de personnes « souhaitant être enterrées à proximité de leurs héros littéraires et héroïnes ».

Il y a de la place pour environ 450 sépultures supplémentaires dans le cimetière, selon des documents judiciaires.

Dans son jugement, M. Hill a déclaré: « La raison de rechercher une faculté est inhabituelle, peut-être unique.

« Il n’appartient pas à la Cour d’enquêter sur le caractère raisonnable objectif de la justification du pétitionnaire, en particulier là où il y a tellement d’espace disponible. »