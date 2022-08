L’Église d’Angleterre nomme son premier directeur de la justice raciale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Église d’Angleterre a nommé un chef pour son “unité de justice raciale” conformément au rapport du groupe de travail anti-racisme des archevêques.

L’ancien haut-commissaire de la Barbade, Guy Hewitt, prendra ses fonctions en novembre. Hewitt devrait travailler avec la Commission des archevêques pour la justice raciale pour aider à adopter les politiques recommandées par l’unité.

Hewitt, fils de parents indiens et barbadiens, est devenu prêtre de l’Église d’Angleterre en 2005 et est actuellement chercheur principal honoraire à l’Institute of Commonwealth Studies de l’Université de Londres.

“Je suis touché par la confiance de ceux qui m’ont choisi pour servir de directeur inaugural et j’attends avec impatience ce que je prévois d’être un processus de restauration participatif et inclusif”, a déclaré Hewitt à propos de sa nomination. “La Commission sur la justice raciale est une étape importante pour que l’Église devienne vraiment une en Jésus-Christ.”

L’ÉGLISE D’ANGLETERRE S’EXCUSE POUR LES LOIS ANTISÉMITES D’IL Y A 800 ANS

“La nomination par l’Église d’Angleterre d’un directeur de la justice raciale tant attendu doit être chaleureusement accueillie”, a déclaré Lord Boateng, qui dirige la Commission des archevêques sur la justice raciale.

Il a poursuivi : « Le révérend Guy Hewitt apporte une riche expérience à la tâche aux niveaux paroissial et international. L’unité qu’il dirigera doit maintenant être dotée d’un personnel et de ressources adéquats pour apporter le changement promis. La Commission attend avec impatience de travailler avec le révérend Hewitt qui va de l’avant.

L’Église d’Angleterre est la religion d’État officielle du Royaume-Uni et l’institution fondatrice de la Communion anglicane.

Les anglicans, dont les racines sont dans le travail missionnaire de l’Église d’Angleterre, sont le troisième plus grand groupe de chrétiens dans le monde, derrière Catholiques romains et les orthodoxes.

Aux États-Unis, l’Église épiscopale est la forme la plus importante d’anglicanisme. L’Église épiscopale est l’une des premières églises fondées aux États-Unis et a été conçue comme une version de l’Église d’Angleterre.

L’ARCHEVÊQUE DE CANTERBURY CONDAMNE LE MARIAGE GAY, MAIS LES ÉVÊQUES ANGLICAINS RESTENT DIVISÉS

L’anglicanisme se fracture depuis des décennies sur les relations homosexuelles, l’ordination des femmes et d’autres problèmes . Ces divisions se sont ouvertes en 2003 lorsque l’Église épiscopale basée à New York a consacré le premier évêque ouvertement gay, Gene Robinson, dans le New Hampshire.

L’année précédente, le principal organe législatif épiscopal américain, ou Convention générale, avait voté pour autoriser les mariages homosexuels dans leurs églises.

