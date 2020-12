La grande famine de 1876-1878 a été l’une des pires de l’histoire de l’Inde. On estime qu’entre 5 et 9 millions de personnes ont été tuées à cause de cette famine.

Cependant, en ces temps difficiles, il y avait aussi des institutions et des personnes qui s’étaient manifestées pour aider les pauvres et les nécessiteux. L’une de ces institutions était l’église commémorative de Bengaluru, qui a eu 200 ans en décembre de cette année.

Le temps de l’Inde, le bicentenaire de l’église du Souvenir a été marqué par le Département des postes, Karnataka Circle. Il a publié une couverture spéciale avec l’image de l’église le 12 décembre. Le bâtiment rouge a encore des meubles de l’époque coloniale. Les fenêtres et le toit sont récents car rénovés en 1986.

Parlant de la situation actuelle au quotidien, le prêtre actuel de l’Église du Souvenir, le Révérend J Paul Dhanasegaran a déclaré Covid-19 la crise passe, le bicentenaire de l’église sera célébré en organisant un grand événement. Il a également informé qu’environ 270 familles sont actuellement membres de cette église.

L’église commémorative a été sous l’église du diocèse central de Karnataka du sud de l’Inde depuis l’indépendance de l’Inde.

L’église vieille de 200 ans est située dans la région de Bharathinagar à Bengaluru. Les missionnaires Stephen Laidler et Andrew Forbes de la London Missionary Society ont construit une chapelle en 1820 pour le personnel militaire britannique. Cependant, avec le temps, les fidèles locaux ont également commencé à visiter la chapelle d’Infantry Road.

Lorsque la grande famine de 1876-1878 a frappé la région, les habitants ont reçu de la nourriture et un abri par un missionnaire nommé Benjamin Rice de l’endroit actuel. La rue a été nommée Memorial Street d’après le nom de l’église qui s’appelait Memorial Church en souvenir de la récolte.

La fondation de l’édifice actuel qui est maintenant reconnu comme l’Église du Souvenir a été posée après la famine en 1878 le 12 décembre. La fondation de cette église a été posée par la plus grande dénomination méthodiste des États-Unis, appelée Methodist Episcopal.

La chapelle de l’Infantry Road a été déplacée dans le bâtiment de l’église de Bharathinagar lorsqu’elle a été achetée à Methodist Episcopal en 1916.

À la mémoire d’un soldat tué pendant la Seconde Guerre mondiale, une plaque en laiton est également placée dans l’église.

La ville de Bengaluru possède certaines des plus anciennes églises du pays comme la cathédrale Saint-Marc, l’église Holy Trinity, la cathédrale St. Francis Xavier et d’autres. Il s’agit notamment des églises protestantes et catholiques romaines.