S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, Adam Zak, qui est le coordinateur pour la protection des jeunes à la Conférence de l’épiscopat polonais, a déclaré que l’Église faisait face à un « vague de révélations ».

Vous pouvez voir que ce n’est pas une tendance à la baisse, mais il y a toujours des chiffres assez élevés.

Les allégations soulèvent des inquiétudes concernant l’Église catholique et son traitement des jeunes en Pologne, ainsi que sa gestion des signalements de pédophilie et d’abus.

L’enquête, menée entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2020, a examiné 368 signalements d’abus sexuels sur mineurs et a conclu que 144 étaient crédibles, tandis que 186 nécessitaient une enquête plus approfondie. Seuls 38 ont été licenciés.

L’évêque le plus ancien de l’Église catholique en Pologne, Wojciech Polak, s’est excusé auprès de « ceux qui ont été lésés et scandalisés par le mal dans l’Église », et a demandé « pardon encore une fois » des victimes d’abus cléricaux.

Il s’agit de la deuxième enquête de ce type ces dernières années à sonner l’alarme, avec un rapport publié en 2019 montrant qu’entre janvier 1990 et juin 2018, 382 cas d’abus sexuels présumés avaient été signalés aux autorités.

La déclaration des personnalités religieuses intervient au milieu d’une enquête du Vatican sur les actions du cardinal Stanislaw Dziwisz, à la suite d’accusations de dissimulation au sein de l’Église catholique polonaise. Dziwisz, qui a été archevêque de Cracovie de 2005 à 2016, a fait l’objet d’une plainte selon laquelle il aurait dissimulé des abus sexuels commis par des membres du clergé dans le diocèse de Bielsko-Zywiec. Le Vatican a envoyé Angelo Bagnasco, ancien archevêque de Gênes, en Pologne au début du mois de juin pour enquêter sur les allégations.

