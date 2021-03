L’Église catholique néo-zélandaise a officiellement présenté ses excuses vendredi aux survivants des abus au sein de l’Église et a déclaré que ses systèmes et sa culture devaient changer. Le cardinal John Dew, qui est l’archevêque catholique romain de Wellington et métropolite de Nouvelle-Zélande, a présenté des excuses à la Commission royale d’enquête sur les abus dans les soins au nom des évêques et des chefs de congrégation de Nouvelle-Zélande. «Aujourd’hui, reconnaissant l’importance de ce moment, je vous présente mes excuses au nom des évêques et des chefs de congrégation de l’Église catholique d’Aotearoa en Nouvelle-Zélande», a déclaré le cardinal Dew, qui est également président de la Conférence des évêques catholiques de Nouvelle-Zélande.

«Je vous présente également mes excuses au nom de ceux qui nous ont précédés en tant qu’évêques et chefs de congrégation. Nous n’offrons aucune excuse pour leurs actions, ou pour les nôtres, qui vous ont causé du tort. Les commentaires du cardinal Dew à Auckland faisaient partie des déclarations de témoins enregistrées par des institutions confessionnelles lors de l’enquête Abuse in Care qui est en cours pour résoudre les allégations d’abus historiques et actuelles.

La Première ministre Jacinda Ardern a créé la Commission royale en 2018, affirmant que le pays devait affronter «un chapitre sombre» de son histoire, puis l’a élargie pour inclure des églises et d’autres institutions confessionnelles.

Un rapport intérimaire de la Commission en décembre a révélé que jusqu’à un quart de million d’enfants, de jeunes et d’adultes vulnérables avaient été victimes de violences physiques et sexuelles dans les institutions confessionnelles et publiques de Nouvelle-Zélande entre les années 1960 et le début des années 2000.

L’enquête a révélé que des enfants, certains âgés d’à peine neuf mois, avaient subi des années d’abus, notamment des viols et des décharges électriques, de la part du personnel des établissements psychiatriques et de soins publics, du clergé et des tuteurs d’accueil.

«Nous reconnaissons que les systèmes et la culture de l’Église ont permis que des abus se produisent. Ces systèmes et cette culture vous ont échoué et doivent changer », a déclaré le cardinal Dew. La Commission royale fera des recommandations au gouvernement dans son rapport final plus tard cette année. Il s’agit d’une des commissions d’enquête les plus longues et les plus complexes entreprises en Nouvelle-Zélande.