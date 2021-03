L’Allemagne est en grande partie laïque et moins d’un tiers de ses 82 millions d’habitants appartiennent à l’Église catholique. Mais l’église reste une institution puissante, profondément ancrée dans la culture et les structures sociales allemandes, en particulier dans la région ouest autour de Cologne. L’église possède de vastes propriétés et gère plusieurs hôpitaux, garderies et maisons de soins infirmiers qui emploient plus d’un million de personnes.

«À partir d’aujourd’hui, il n’est plus possible de dire que nous n’avions aucune idée», a déclaré le cardinal Woelki après la publication du rapport – qu’il n’avait pas vu auparavant, mais qui disait qu’il avait peur. «Je suis profondément ému et honteux de cela, et je suis convaincu que pour les clercs, leurs actions doivent avoir des conséquences.»

