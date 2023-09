L’Église catholique centrale mariale accable Mgr McNamara – Section locale de Shaw

KANKAKEE – Le quart-arrière de Marian Central, Cale McThenia, voit l’avantage de répartir le ballon.

Mais on peut lui pardonner d’avoir une vision tunnel de temps en temps avec Christian Betancur à destination de Clemson à sa disposition.

McThenia a réalisé pas mal de jeux des deux côtés de ce grand livre samedi alors que les Hurricanes ont remporté une victoire de 40-0 sur leurs hôtes de Bishop McNamara.

McThenia, qui s’est engagé dans le nord de l’Iowa, a complété 19 passes sur 23 samedi pour 335 verges avec six touchés. Il a nourri Betancur régulièrement, alors que son meilleur receveur a terminé avec sept attrapés pour 206 verges et quatre scores.

Le touché de 62 verges de Betancur, où il semblait échapper à tous les joueurs sur le terrain, y compris certains de ses propres coéquipiers, a mis le chronomètre en marche. Cela a également donné à McThenia, Betancur et au reste des habitués de l’Hurricane le reste de la journée.

« Je veux dire, ils sont sortis et ils ont fait des blitz plusieurs fois », a déclaré McThenia. « Nous étions dans une extrémité serrée, donc avec personne d’autre de Benny (Betancur) et vous avez un engagement de Clemson, c’est assez facile de se lancer là-bas. Alors je l’ai laissé brûler dans l’espace. C’est assez simple comme ça.

« S’ils doivent envoyer tout le monde, je le laisserai courir vers l’espace. C’est tout lui. Je n’ai pas besoin d’être touché.

La défense de Marian Central (1-2, 1-0 Chicagoland Christian) a donné le ton dès le début. Les Hurricanes ont forcé un trois-et-out sur la première possession de Bishop McNamara (1-2, 0-1) et ont bloqué un botté de dégagement pour les placer juste à l’extérieur de la ligne des 20 verges de McNamara. McThenia a frappé Rylan Dolter avec un score de 14 verges deux jeux plus tard.

Les Hurricanes ont ensuite forcé un échappé sur le demi offensif de Bishop McNamara, Jayden Wright. Wright, un engagé du Minnesota, ne porterait le ballon que deux fois dans le match pour une distance négative avant de repartir avec une blessure.

Cet échappé a une fois de plus donné à Marian Central une formidable position sur le terrain. Après deux jeux de courte durée, McThenia a lancé une passe vers la zone des buts que Betancur et un défenseur de Bishop McNamara ont semblé tous deux réussir. Mais Betancur a obtenu le feu vert de l’officiel comme possédant le ballon, soulignant son cas en continuant à traîner le défenseur avec autorité à l’arrière de la zone des buts et pratiquement jusqu’à la piste de course tout en gardant un marteau sur le ballon.

Après un autre trois-et-out de Bishop McNamara, les Hurricanes sont rapidement revenus à l’attaque. Lors du deuxième jeu du drive, McThenia a magnifiquement mené Betancur vers le ballon. Quarante mètres plus tard, il réaliserait son deuxième touchdown de l’après-midi.

« Nous savions ce qu’ils faisaient en défense », a déclaré Betancur. «C’était juste ouvert. Tout était ouvert et nous avons très bien exécuté ce que nous voulions faire. C’était vraiment génial à voir.

Christian Betancur, de Marian Central Catholic, a capté quatre passes de touché lors de la victoire de samedi contre Mgr McNamara.

McThenia a commis sa seule erreur de la journée pour débuter le deuxième quart-temps, en lançant une interception, mais les Fightin’ Irish n’ont pas pu faire grand-chose avec ce cadeau. McThenia lancerait une passe de touché de 29 verges à Quinn Brady, puis un score de 34 verges à Betancur juste avant la mi-temps pour envoyer les Hurricanes avec une avance de 34-0 à la pause.

«Je pense avoir vu le meilleur match de Cale contre les Hurricane en seconde période la semaine dernière. Je pense qu’il a réussi trois passes de touché vers trois receveurs différents. Et je ne sais pas du tout s’il l’a fait l’année dernière.

« Je veux dire, je ne lui en veux pas. Il en a 88 (Betancur). Il fait beaucoup », a déclaré l’entraîneur de Marian Central, Liam Kirwan. « Et le voir recommencer aujourd’hui montre la croissance qu’il connaît, et nous sommes vraiment excités à ce sujet, car lorsqu’il met tout cela en place et qu’il joue au sein du système, il est difficile de l’arrêter. »

Perdu dans le mélange de toutes les pièces pyrotechniques offensives, il y avait un effort vraiment spectaculaire de la défense des Hurricane. Deux quarts-arrières différents de Bishop McNamara ont été limogés sept fois au cours de la compétition et ont été constamment sous forte pression tout au long du match.

Les Fightin’ Irish ont terminé avec une attaque négative en première mi-temps et n’ont fait passer le score positif pour le match qu’après la mise en marche du chronomètre.