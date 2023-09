L’Église catholique béatifie une famille polonaise qui a hébergé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale : « Elle a payé le prix le plus élevé du martyre »

L’Église catholique a béatifié dimanche une famille polonaise qui a hébergé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, la qualifiant de « rayon de lumière dans les ténèbres ».

La formule latine de béatification de la famille Ulma a été signée par le pape François en août. Une messe a eu lieu à Markowa, en Pologne, au cours de laquelle le cardinal Marcello Semeraro a déclaré que la famille « a payé le prix le plus élevé du martyre » en raison de son « geste d’hospitalité et de soins, de miséricorde ».

Sur la place Saint-Pierre, dans la Cité du Vatican, le pape François a déclaré au public que les Ulmas « représentaient un rayon de lumière dans les ténèbres » et devraient être un modèle pour tous les catholiques au service des autres.

Le fermier Jozef Ulma, 44 ans, et sa femme enceinte de 31 ans, Wiktoria, ont été assassinés le 24 mars 1944, avec leurs enfants : Stanislawa, Maria, Barbara, Wladyslaw, Antoni, Franciszek et l’enfant à naître de Wiktoria. L’âge des enfants variait de 7 ans à 18 mois.

La famille, fervente catholique, a été tuée à son domicile par les nazis. Les autorités auraient été informées que les Ulmas abritaient des Juifs, qui furent également tués.

La béatification de l’enfant à naître de Wiktoria représentait un défi pour le Vatican : l’enfant n’était pas encore baptisé, ce qui est requis pour la béatification et le martyre. Le Dicastère du Vatican pour les Causes des Saints a déclaré que l’enfant était né lors du meurtre et avait reçu le « baptême de sang ».

Le révérend Robert Gahl, professeur à l’Université catholique d’Amérique, a déclaré à l’Associated Press que la béatification de l’enfant par l’Église catholique affirmait que les nazis avaient tué l’enfant par haine anti-catholique. L’intention est requise pour le martyre et la béatification.

La prochaine étape après la béatification est la canonisation, dans laquelle les béatifiés sont déclarés saints. Un miracle attribué à l’intercession des Ulmas serait nécessaire pour devenir saint.

La mort des Ulmas est survenue environ quatre ans et demi après la première invasion de la Pologne par les nazis, le 1er septembre 1939. Environ six millions de Polonais ont été tués pendant la guerre, dont environ la moitié étaient juifs.

