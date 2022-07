L’église baptiste missionnaire New Hope célèbre 35 ans d’héritage – Shaw Local

DeKALB – Comme Église baptiste missionnaire New Hope célèbre ses 35 ans à DeKalb, cette étape a incité certains de ses membres fondateurs à réfléchir à l’héritage de la première église noire de la communauté.

L’église baptiste missionnaire New Hope a ouvert ses portes en juillet 1987 depuis le salon du révérend Leroy Mitchell et de son épouse, Veatrice «Drue» Mitchell. Mais après s’être réunis à la maison et avoir constaté que la congrégation s’agrandissait, les dirigeants de l’église ont pris la décision peu de temps après de signer un bail avec le Église adventiste du septième jour en ville.

En juillet 2000, la congrégation s’est installée pour la première fois à son domicile actuel au 1201 Twombly Road.

Avance rapide de plus de 20 ans, et le révérend pasteur principal Joe Mitchell a reçu le relais pour présider l’église.

Joe Mitchell a déclaré que le fait de savoir que l’église célèbre son 35e anniversaire signifie beaucoup pour lui.

« J’ai grandi à l’église, j’en ai donc fait partie pendant 35 ans », a déclaré Joe Mitchell. “C’est une étape incroyable et une période très excitante dans la vie de l’église. Et savoir que nous sommes à DeKalb depuis 35 ans et plus précisément dans la communauté de North Annie Glidden depuis 22 ans et comment nous interagissons et servons la communauté est une grande réussite.

Shaw Local 2008 file photo – SIMSA, ou Safe In My Sister’s Arms, la directrice LaMetra Curry danse au centre d’un cercle de membres SIMSA/SIMBA lors de leur rassemblement mensuel le 8 juin 2008 à l’église baptiste New Hope Missionary à DeKalb. Le message du groupe de 87 membres est d’amour. “Nous vous aimons, nous vous aimons vraiment”, a chanté le groupe alors qu’ils se balançaient ensemble.

Au milieu de son anniversaire, l’église baptiste New Hope Missionary se lance dans un plan de construction d’un nouveau centre communautaire en utilisant une partie des 6,5 acres de terrain disponibles sous sa propriété.

Leroy Mitchell a déclaré qu’il était logique de continuer à construire pour l’avenir.

“Quand nous avons fini de construire l’église, nous savions que ce n’était pas fini”, a déclaré Leroy Mitchell. “Nous savions que nous avions plus de travail à faire avec cette communauté.”

La direction de l’église baptiste missionnaire New Hope prévoit de signer un contrat de pré-construction pour lancer le processus de construction d’un centre communautaire dans le cadre du week-end d’anniversaire de l’église.

L’installation, une fois construite, est conçue comme un espace pour accueillir des cours, des formations professionnelles et un incubateur de petites entreprises.

Lula Gordon, une résidente de DeKalb qui est membre de longue date de l’église, a déclaré qu’elle était enthousiasmée par les projets de l’église d’investir dans la communauté.

“Cela va combler un vide dont cette communauté a besoin parce que nous sommes situés près d’Eden Garden [Apartments], où il y a beaucoup d’enfants là-bas avec des familles… et il y a d’autres immeubles d’appartements autour », a déclaré Gordon. “Il n’y a pas de centre ou d’endroit où les enfants peuvent se rassembler autre que le [YMCA], et tout le monde n’a pas les moyens d’acheter le “Y”. Ce sera formidable pour la communauté que les enfants aient un endroit où aller, un endroit sûr où aller.

Joe Mitchell a déclaré que l’église existante n’est pas équipée pour certains rassemblements et que les dirigeants de l’église espèrent qu’un nouveau centre communautaire pourra répondre à un besoin communautaire.

“Le dimanche, nous avons toujours utilisé le bâtiment pour d’autres programmes, des camps d’été”, a-t-il déclaré. “Mais pour en faire quelque chose de vraiment propice et qui a la taille pour vraiment engager une population plus large, nous avons besoin de beaucoup plus d’espace que nous n’en avons actuellement.”

Par exemple, si l’église avait besoin d’espace pour organiser une communion fraternelle ou un banquet, elle devrait louer d’autres installations de la communauté, a déclaré Joe Mitchell.

“Mais, vraiment, nous voulons pouvoir avoir quelque chose qui se trouve à North Annie Glidden qui est à distance de marche pour les enfants en particulier, qu’ils peuvent engager et avoir un espace couvert”, a déclaré Joe Mitchell. “[There’s] vraiment pas d’espace couvert à North Annie Glidden. On veut avoir à nouveau un espace couvert, où on peut faire du tutorat, où on peut faire du mentorat, où on peut faire de la formation professionnelle. Nous voulons un laboratoire informatique. Nous voulons les impliquer. Nous voulons vraiment avoir un endroit qui responsabilise et éduque vraiment pour la communauté au sens large et pas seulement pour l’église.

Leroy Mitchell a déclaré que le bâtiment serait nommé en l’honneur de Derrick Smith, l’un des diacres de l’église.

Regina Parker, une résidente de Sycamore qui est membre de longue date de l’église, a déclaré qu’il était clair que les dirigeants de la New Hope Missionary Baptist Church se soucient de la communauté qu’elle dessert.

“C’est une communauté – vous ne pouvez même pas imaginer l’amour et le soutien que cette communauté reçoit”, a déclaré Parker. “Tout a commencé avec les Mitchell – Drue et Leroy Mitchell, puis son fils, Joseph, et sa femme, Andria Mitchell – portant le flambeau.”

Joe Mitchell a déclaré que la communauté ecclésiale est ravie de tracer le cours de ses 35 prochaines années.

“La congrégation est très heureuse de savoir que nous avons commencé avec 20 membres dans le salon de mes parents il y a 35 ans jusqu’à ce que nous sommes en ce moment – pour posséder une église que nous avons payée, pour posséder 10 acres de terrain que nous possédons le agir pour, de savoir comment nous nous engageons dans la communauté que nous faisons », a déclaré Joe Mitchell.

L’église prévoit d’organiser un pique-nique communautaire et un service d’anniversaire pour commémorer l’événement ce week-end.

Leroy Mitchell a déclaré qu’il maintenait une perspective positive selon laquelle un certain nombre de personnes reviendraient pour les événements.

“Après COVID, nous nous remettons toujours”, a déclaré Leroy Mitchell. “Je pense que c’est vrai pour beaucoup d’églises.”

Le pique-nique sera ouvert à la communauté et devrait avoir lieu de 9 h à 14 h samedi au parc Hopkins, 1302 Sycamore Road.

“Tout le monde est le bienvenu pour sortir, [share in] fraterniser et manger avec nous », a déclaré Joe Mitchell.

Le service du 35e anniversaire de la New Hope Missionary Baptist Church comprendra un message de la révérende Linda Carter et est prévu de 10 h 45 à 14 h le dimanche à l’église, 1201 Twombly Road.