Légitimement blessé lors du retour à la télévision, la WWE avait des plans pour sa tournée de retraite

AJ Styles a en effet été blessé lors de son retour à la télévision à la WWE.

Comme indiqué, malgré les premiers rapports, « The Phenomenal One » s’est légitimement blessé lors de son match de retour à WWE SmackDown contre Carmelo Hayes vendredi dernier, et a subi une IRM après le spectacle pour déterminer la gravité de la blessure.

Dans une mise à jour, Dave Meltzer de F4WOnline.com rapporte ce qui suit :

« AJ Styles a subi une entorse du ligament du milieu du pied lors de son match en simple contre Carmelo Hayes. Alors qu’il commençait à vendre en atterrissant sur ses pieds après une quebrada, et qu’il vendait une blessure, la jambe s’est éteinte alors qu’il faisait un ushigoroshi et l’arbitre a arrêté le match. Il était plutôt en colère contre tout ça. Styles devait commencer une histoire où ce serait sa tournée d’adieu ou une annonce de sa retraite et c’est toujours l’idée en attendant les résultats de l’IRM montrant la gravité de la blessure.

Nous vous tiendrons au courant.