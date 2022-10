Légitime défense ou meurtre ? Un homme lombard plaide pour le combat de 2021 – Shaw Local

Ronald Dunbar insiste sur le fait qu’il n’est pas allé chercher un combat le 21 avril 2021.

Il dit qu’il n’était pas l’agresseur cette nuit-là, qu’il n’est pas un homme violent.

Il n’était qu’un type qui prenait un verre avec sa femme au Spring Inn à Elmhurst avant de prendre une pizza à ramener à la maison après avoir aidé sa fille à acheter sa première voiture.

Le combat – et le destin – l’ont trouvé cette nuit-là, a-t-il déclaré. Qu’il ait pris la vie, même s’il a dit que c’était en état de légitime défense, le hante toujours.

Dunbar est accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Karl Bomba, 28 ans, de Yorkville. L’acte d’accusation de Dunbar indique qu’il “a poignardé Karl Bomba sur le corps avec un couteau”.

Les avocats de Dunbar prévoient de plaider la légitime défense si l’affaire est jugée. Il affirme que Bomba et un autre homme avec qui il était cette nuit-là étaient ivres et ont violemment attaqué d’autres personnes à l’intérieur et à l’extérieur du bar. Bomba s’est alors retournée en colère et l’a approché à l’extérieur, a déclaré Dunbar.

Selon les avocats de la défense Daniel Cummings et Paul DeLuca, des témoins et une vidéo d’environ 50 secondes prise de l’autre côté de Spring Road confirment l’affirmation selon laquelle Bomba et l’autre homme étaient les instigateurs et hors de contrôle. Le Daily Herald n’identifie pas l’autre homme car il n’a pas été inculpé.

“En fait, j’ai pensé qu’ils pourraient décider de ne pas inculper (Dunbar) lorsqu’ils ont vu la vidéo et qu’ils ont parlé aux témoins”, a déclaré Cummings. “Mais peut-être que parce que quelqu’un est décédé, il se sent obligé d’aller de l’avant. Mais je ne pense pas que ce soit une affaire de meurtre. C’est à peu près un cas d’autodéfense aussi clair que je pense que vous pouvez avoir.

Le bureau du procureur de l’État du comté de DuPage, la police d’Elmhurst et l’autre homme ont tous refusé de commenter, citant l’affaire en cours contre Dunbar.

Dunbar, Cummings et DeLuca se sont assis pour une interview avec le Daily Herald le 28 juillet, au bureau de DeLuca à Oakbrook Terrace. Le Daily Herald a tenu cette histoire jusqu’à présent en attendant que la juge du comté de DuPage Ann Celine O’Halaren Walsh se prononce sur une demande du bureau du procureur de l’État d’empêcher la publication des rapports de police. Le Daily Herald a demandé les rapports dans le cadre d’une demande de Freedom of Information Act pour vérifier le compte de Dunbar.

Bien que Dunbar veuille que sa version des événements soit partagée, Walsh a rejeté la demande du Daily Herald le 23 septembre et a accepté l’argument du procureur de l’État selon lequel la publication des dossiers constituait une “menace immédiate” pour le droit de Dunbar à un procès équitable.

Les témoignages en salle d’audience des responsables de la police d’Elmhurst ont cependant fourni des détails sur la façon dont le combat a commencé le 21 avril 2021.

C’est une décision inhabituelle pour un accusé de meurtre de parler publiquement de son affaire avant le procès, mais Dunbar et ses avocats pensent que c’était la bonne chose et que c’était autorisé en vertu du canon de l’éthique.

“Voici le problème : nous pensons que le groupe de jurés pourrait être lésé par la couverture de l’affaire”, a déclaré DeLuca. «La photo d’identité (de Dunbar) a l’air terrible, et je pense que (les procureurs) jouent aussi un peu à un jeu, où ils essaient de mettre leurs faits en évidence et certains de ces faits, je ne pense pas sont exactes. C’est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. »

Une place de quartier

Dunbar, maintenant âgé de 57 ans, est un résident de longue date du comté de DuPage, un constructeur de maisons qui a grandi à Elmhurst et vit maintenant à Lombard. Il a fait des études collégiales et a deux enfants scolarisés. C’est un ancien entraîneur de hockey pour les jeunes qui « n’a jamais eu de problèmes de ma vie », a déclaré Dunbar.

“J’ai eu des gens venant de nulle part de la communauté m’appeler et dire:” Pouvons-nous témoigner pour Ron en tant que témoin de caractère? “, A ajouté Cummings.

Dunbar estime qu’il fréquente le Spring Inn depuis 25 ans. Il le décrit comme un bar sportif de quartier calme avec une clientèle plus âgée et régulière qui regardait probablement le baseball ce soir-là.

« C’est typique pour nous. Nous allons y aller, prendre quelques bières, commander une pizza, aller la chercher et ramener la pizza à la maison », a-t-il déclaré.

Bomba et ses compagnons sont arrivés vers 17h30, peu après Dunbar et sa femme. Dunbar a dit qu’il les avait remarqués mais qu’il n’y avait pas beaucoup réfléchi. Un peu plus tard, Bomba et la femme avec qui il était sont allés ensemble dans une salle de bain pour femmes.

“Quand ça a vraiment commencé, c’est quand le gars et la fille sont allés dans les toilettes des femmes et que le barman a demandé:” Hé, mon pote, tu ne peux pas aller dans les toilettes des femmes “”, a déclaré Dunbar.

Bomba a émergé sans masque sur son visage. C’était plus tôt dans la pandémie de COVID-19, lorsque l’État exigeait que les clients portent un masque à moins qu’ils ne soient au bar ou à une table.

Le barman lui a demandé de mettre un masque, a déclaré Dunbar, et cela a irrité Bomba.

Bomba et un compagnon masculin sont devenus belliqueux, a déclaré Dunbar, et le barman leur a demandé de partir.

« Et c’est là qu’ils ont attaqué (le barman). Et c’était deux gros gars sur le barman », a déclaré Dunbar.

Les deux hommes avaient le barman dans une prise de tête lorsque Dunbar a retiré Bomba, a-t-il déclaré.

“Et quand je l’ai laissé partir, il s’est retourné et m’a donné un coup de poing sur le côté de la tête. Je ne l’ai jamais riposté », a déclaré Dunbar.

À 6 pieds de haut et 205 livres, Dunbar a déclaré qu’il était plus petit que Bomba et l’autre homme, ainsi que près de 30 ans de plus.

Avec l’aide des clients du bar, le barman a poussé les deux hommes par la porte d’entrée vers Spring Road, selon la police.

“Nous essayions de les faire sortir, et à ce moment-là, j’ai crié à ma femme:” Appelez le 911 “”, a déclaré Dunbar. “Et pendant que nous essayions de fermer la porte, ils essayaient de rentrer. Il nous a fallu deux ou trois pour fermer la porte et la verrouiller.”

Le combat se déplace à l’extérieur

Une fois à l’extérieur, Bomba et l’homme ont tenté de rentrer, frappant les vitres du bar et jetant un tabouret, ont déclaré Dunbar et ses avocats. La vidéo prise de l’autre côté de la rue montre deux hommes agissant de cette manière avec un bruit de verre brisé.

La vidéo a été diffusée au tribunal le 12 septembre. Un détective de la police a identifié Karl Bomba comme étant celui qui a percé une fenêtre et une porte vitrée.

Pendant ce temps, un barman qui n’était pas de service est revenu au bar depuis le rez-de-chaussée, a déclaré Dunbar, “et elle crie:” Est-ce qu’ils ont des armes? Est-ce qu’ils ont des armes ? C’était le chaos, ce qui se passait. Je veux dire, vous pouvez entendre les gens crier quand ils font tomber le verre dans la vidéo. Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça.

Lors d’un témoignage en salle d’audience le 12 septembre, un détective de la police a déclaré qu’après que la vitre ait été brisée, Bomba et ses compagnons ont commencé à marcher vers leur véhicule. Mais ensuite, ils se sont retournés et « se sont affrontés comme s’ils allaient frapper » le barman. Un coup de poing “aurait pu se connecter à la zone des côtes”, a déclaré le détective.

Selon le récit des avocats de Dunbar, Bomba est sorti de la voiture et a attaqué quelqu’un à l’extérieur du bar.

«Et puis il vient vers Ron (Dunbar). Et c’est là que la chose s’est produite », a déclaré Cummings, faisant référence aux coups de couteau. “Mais pour nous, c’est un cas complet d’autodéfense.”

Sur les conseils de ses avocats, Dunbar a choisi de ne pas parler davantage de ce qui s’est passé à l’extérieur du bar.

Outre le meurtre, Dunbar est également accusé d’utilisation illégale d’une arme. Un sergent de police a témoigné le 23 septembre que lui et un détective avaient récupéré un couteau au domicile de Dunbar cette nuit-là.

Walsh a nié la défense motion en juillet pour nommer un procureur spécial pour le cas de Dunbar, qui a fait valoir que le bureau du procureur de l’État est partial parce qu’il n’a pas inculpé le compagnon masculin de Bomba.

Pendant ce temps, Dunbar, qui est en liberté sous caution, a une audience prévue le 13 octobre pour poursuivre les requêtes de la défense visant à supprimer sa déclaration à la police – y compris qu’il avait un couteau et “il aurait pu toucher quelqu’un” avec, selon la police. témoignage — et autres preuves.

Les avocats de la défense ont déclaré qu’ils étaient enclins à mettre Dunbar à la barre des témoins lors du procès. Dunbar a déclaré qu’il se réjouissait d’avoir l’occasion de raconter sa version de l’histoire.

Quelle que soit la manière dont cela est résolu, Dunbar a déclaré que sa vie ne serait plus jamais la même.

« Je suis né et j’ai grandi catholique », a-t-il déclaré. “Je veux dire, prendre une vie n’est pas quelque chose que je prends à la légère. J’avais l’impression de devoir me défendre. Mais à la fin de la journée, je me sens toujours mal tous les jours. Je veux dire, j’y pense tous les jours que ce type n’est plus là. Alors oui, c’est difficile à vivre.

• La rédactrice du Daily Herald, Susan Sarkauskas, a contribué à cette histoire.

https://www.dailyherald.com/news/20221001/self-defense-or-murder-lombard-man-makes-his-case-about-2021-fight?cid=search