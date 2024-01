Legion XIII dévoilée en tant que première équipe d’expansion de LIV Golf

Rahm, Hatton, Surratt et K.Vincent complètent la 13e équipe de la Ligue

LONDRES, NEW YORK et West Palm Beach, Floride – LIV Golf a annoncé sa première équipe d’expansion, Legion XIII, la première nouvelle équipe à rejoindre la ligue depuis sa création en 2022. Capitaine par deux fois vainqueur majeur et champion en titre des Masters, Jon Rahm, de la Légion XIII, commencera à concourir lors de l’événement d’ouverture de la saison de la ligue, LIV Golf Mayakoba, qui débutera ce vendredi au parcours de golf El Camaleon à Playa del Carmen, au Mexique.

« Nous avons parcouru un long chemin en peu de temps et sommes extrêmement fiers de l’équipe et de la marque que nous bâtissons », a déclaré Rahm. « Alors que nous développions la marque de l’équipe, il est devenu clair que je voulais me battre aux côtés d’un groupe de gars qui correspondaient parfaitement à ce que représente l’équipe. Tyrrell est un compétiteur féroce, un champion confirmé et bien sûr mon coéquipier à la Ryder Cup. Caleb est l’une des stars de nouvelle génération les plus brillantes du jeu. Et Kieran est un attaquant de balle stable et talentueux qui a mérité sa promotion au LIV et qui élève son jeu chaque jour.

« L’introduction de Legion XIII témoigne de la croissance continue de LIV Golf alors que notre ligue se construit sur le long terme », a déclaré Greg Norman, commissaire et PDG de LIV Golf. « Jon Rahm est l’un des meilleurs compétiteurs au monde et son équipe aura un impact immédiat sur la ligue, tant sur le terrain de golf qu’en dehors. Je suis ravi d’accueillir ses nouveaux coéquipiers, la star de la Ryder Cup Tyrrell Hatton et le jeune Caleb Surratt, ainsi que la vedette de LIV Golf Promotions, Kieran Vincent, qui seront sans aucun doute de grands ajouts à la ligue. Il s’agit d’un autre moment passionnant dans l’évolution naturelle de LIV Golf et de l’avenir de ce sport.

RÉPARTITION DES LISTES

La liste de la Légion XIII a été finalisée suite aux récentes signatures de Tyrrell Hatton (Angleterre), Caleb Surratt (États-Unis) et Kieran Vincent (Zimbabwe).

JON RAHM – L’Espagnol a accumulé 20 victoires au cours de sa carrière, dont le Masters 2023, l’US Open 2021 et le DP World Tour Championship à trois reprises (2017, 2019, 2022). Rahm a participé à trois Ryder Cup consécutives, aidant l’équipe Europe à remporter la victoire en 2018 et 2023. L’année dernière, Rahm a gagné quatre fois tout en terminant à égalité au deuxième rang du 151e Open Championship et au cinquième rang du DP World Tour Championship.

TYRRELL HATTON – Hatton a fait partie des trois dernières équipes européennes de Ryder Cup, jouant un rôle crucial dans la reconquête de la coupe (aux côtés de Rahm) lors du match de 2023, où il a capturé 3,5 points sur 4. Six fois champion du DP World Tour, Hatton a remporté quatre titres des Rolex Series, dont une victoire lors de l’événement phare d’Europe, le BMW PGA Championship à Wentworth. Le Britannique a été classé dans le top 10 mondial et a remporté son premier titre sur le PGA Tour en 2020 au Arnold Palmer Invitational.

“Je suis vraiment excité pour ce prochain chapitre, de rejoindre Jon Rahm et Legion XIII, et de commencer cette semaine au Mexique”, a déclaré Hatton.

CALEB SURRATT – L’un des meilleurs golfeurs amateurs au monde devient professionnel pour rejoindre la Légion XIII. Surratt a remporté trois points sur quatre possibles lors de ses débuts en Walker Cup 2023, l’une des nombreuses performances exceptionnelles de l’amateur décoré. Le natif de Caroline du Nord a connu une illustre carrière universitaire, devenant le premier joueur de l’Université du Tennessee à recevoir les honneurs de la première équipe All-America tout en remportant le titre individuel du championnat SEC 2023 – le premier étudiant de première année à le faire depuis Justin Thomas en 2012.

« L’opportunité de devenir professionnel et de faire partie de l’équipe de Jon Rahm est vraiment une opportunité spéciale qui me convient parfaitement. Je suis ravi d’avoir la chance de concourir et de commencer ma carrière professionnelle ici à Mayakoba », a déclaré Surratt.

KIERAN VINCENT – Vincent a excellé lors des LIV Golf Promotions, la première confrontation de trois jours de la ligue en décembre 2023, pour s’assurer l’une des trois places de qualification à gagner tout au long du tournoi. Le Zimbabwéen est devenu professionnel en 2022 et a joué collégialement à la Liberty University. Il rejoint son frère, Scott (Iron Heads GC), en tant que seul duo de frères de la ligue.

DERRIÈRE LA MARQUE : LEGION XIII

S’appuyant sur les attributs d’attitude « fier », « déterminé » et « vrai », Rahm a insufflé à l’ADN de son équipe l’honnêteté, l’émotion et un sentiment d’unité. Unis sous le mantra « Ensemble, nous jouons. Ensemble, nous vaincrons.Legion XIII est née de la passion, dynamisée par le pouvoir et pleine de fierté.

“Je voulais que le nom de l’équipe s’inspire de la mythologie de l’esprit guerrier”, a déclaré Rahm. « Le terme loyauté est très important pour moi – je pense qu’il incarne l’esprit guerrier à travers son esprit de décision et son état d’esprit prêt au combat. Pendant l’Empire romain, il y avait l’emblématique Légion XIII Gemina dans l’armée de César. Ils croyaient au credo de la loyauté fidèle.

“Notre première équipe d’expansion devait offrir quelque chose de nouveau aux fans”, a déclaré Will Newell, directeur créatif de LIV Golf. « Cette Légion, ce collectif, a pour objectif de rassembler les gens pour en faire une force avec laquelle il faut compter. L’attitude pragmatique de Jon alimente Legion XIII – sans réserve, sans demi-mesure et n’ayant jamais peur d’être exactement qui vous êtes.

“La partie XIII du nom était attrayante au début du processus car elle correspondait à la structure du capitaine (X) et des trois joueurs de l’alignement (III)”, a déclaré Rahm.. « De plus, nous sommes la 13e équipe de la ligue. Quant au logo, c’était aussi quelque chose qui me passionnait beaucoup. L’équipe de football que j’ai suivie en grandissant (Athletic Bilbao) s’appelle les Lions. C’est juste un animal féroce que tout le monde respecte et craint à la fois.

Les rosters définitifs pour la saison 2024 seront dévoilés demain. La compétition LIV Golf débute le 2 février au Mexique, coup d’envoi du programme des 14 tournois de la ligue sur des marchés nouveaux et anciens à travers le monde. Les fans sont encouragés à s’inscrire gratuitement à LIV X pour recevoir des mises à jour et un accès exclusifs, y compris des informations sur les billets d’hospitalité et les laissez-passer pour les événements LIV Golf qui incluent de la musique live et des activités pour les fans pour tous les âges.

Tout au long de la saison, les compétitions de la LIV Golf League seront diffusées aux États-Unis les samedis et dimanches sur The CW, The CW App et LIV Golf Plus, les rondes du vendredi étant diffusées sur The CW App et LIV Golf Plus. De plus, les tournois LIV Golf sont diffusés dans le monde entier sur LIV Golf Plus, la chaîne YouTube LIV Golf et sur plus d’une douzaine de partenaires de diffusion internationaux, diffusant des retransmissions de ligues dans plus de 180 territoires à plus de 380 millions de foyers dans le monde. Pour plus d’informations sur la façon de regarder la LIV Golf League, visitez LIVGolf.com/where-to-watch.