Legends Return, Usos Defend Tag Team Title; Seth Rollins contre Gunther

La WWE a célébré le 30e anniversaire de Raw en diffusant un épisode spécial “Raw is XXX”. L’épisode à succès a présenté des apparitions de plusieurs légendes, deux matchs pour le titre et beaucoup de drame. Sami Zayn a été acquitté par un tribunal tribal de Bloodline.

Le tribunal tribal dramatique a vu Paul Heyman accuser Zayn d’être un traître et d’être impliqué dans un complot avec Kevin Owens pour faire tomber Roman Reigns. Le chef tribal a finalement rendu un verdict «non coupable». L’un des matchs pour le titre a vu les Usos défendre leurs championnats incontestés par équipe de la WWE contre Damian Priest et Dominik Mysterio de The Judgment Day.

Voici les temps forts de toute l’action du Wells Fargo Center de Philadelphie.

The Usos vs Judgment Day (Championnat par équipe incontesté)

Le match de Raw Tag Team Championship entre Judgment Day et The Usos a peut-être été le match le plus impressionnant de la soirée. Damian Priest et Jimmy Uso ont commencé pour leurs équipes. Jimmy a pris un bon départ. Cependant, Priest a pu riposter lorsque le combat s’est répandu hors du ring. Aucune équipe ne semblait dominer l’autre. De plus, Jimmy a semblé se blesser à la jambe au milieu du match. Adam Pearce est alors sorti et a déclaré que s’il ne pouvait pas continuer, les Usos devront renoncer au match et aux titres.

Sami Zayn est alors intervenu et a proposé de remplacer Jimmy, ce que Pearce a autorisé. Rhea Ripley est même intervenue dans le match en faveur de Dominik Mysterio. Mais Sami et Jey ont finalement remporté la victoire en décrochant le dévastateur 1D.

Bayley contre Becky Lynch

Les fans attendaient avec impatience un match de concours passionnant entre Bayley et Becky Lynch. Cependant, Damage CTRL a tendu une embuscade à Becky Lynch alors qu’elle faisait son entrée pour son match en cage d’acier avec Bayley. L’attaque a laissé Lynch blessé et le match n’a pas pu avoir lieu.

The Street Profits et Seth Rollins contre Imperium

Ce combat n’a pas vraiment été à la hauteur de sa facturation. Tout le monde a eu sa chance d’entrer et de travailler pendant quelques minutes, mais la bataille principale était entre Seth Rollins et GUNTHER. En fin de compte, The Street Profits et Seth Rollins ont réussi à vaincre Imperium via un tombé.

Bianca Belair contre Sonya Deville

Bianca Belair a dominé les débats dans les premiers instants du match. Mais Sonya Deville a rapidement riposté en frappant la section médiane de Belair. Deville a même réussi à rouler Belair pour un compte de deux. Cependant, Belair a fait preuve d’une formidable force mentale et a finalement renversé la vapeur. Belair a exécuté le brutal KOD pour enregistrer une victoire décisive par tombé.

Austin Theory contre Bobby Lashley (titre US)

L’événement principal a vu Bobby Lashley et Austin Theory s’affronter dans un match à succès sans disqualification. Dès le début du combat, The All Mighty a poussé Theory dans le coin et a immédiatement pris le dessus. Quand il semblait que Lashley allait avoir un chemin facile vers le titre, Theory a pu tourner les choses en sa faveur en utilisant un extincteur pour pulvériser Lashley au visage.

Mais Lashley a riposté et a réussi à mettre Theory à travers une table. À ce moment précis, la musique de Brock Lesnar a frappé et il s’est dirigé vers le ring. Lesnar a frappé Lashley avec un F5 puis a frappé Theory avec le même mouvement. Cependant, Lesnar a laissé tomber Theory au-dessus de Lashley, ce qui a permis à Theory de marquer l’épingle et de conserver son titre.

