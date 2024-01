Légende de la radiodiffusion du Colorado, la voix de longue date des Broncos avait 88 ans

Larry Zimmer faisait également partie intégrante de la couverture radio des Broncos, y compris un long passage dans la cabine de diffusion de l’ancien stade Mile High.

Larry Zimmer, membre du Temple de la renommée des sports du Colorado et diffuseur de longue date des Broncos de Denver, est décédé samedi à l’âge de 88 ans.

Zimmer avait été hospitalisé pendant 10 jours à l’hôpital St. Anthony de Lakewood avant son décès, selon un communiqué de presse de l’Université du Colorado.

La carrière de Zimmer dans la radiodiffusion s’est étendue sur sept décennies. Il a dirigé les matchs des Broncos pendant 26 ans pour KOA, d’abord en tant que commentateur couleur, puis en tant qu’homme play-by-play de 1990 à 1996. Il a participé à 536 matchs des Broncos au total, dont quatre Super Bowls. Selon CU, il a participé à la diffusion de 50 saisons de football universitaire, dont 486 matchs de football de CU et 525 matchs de basket-ball masculin.

Alors que la nouvelle de sa mort circulait, les hommages affluaient de partout dans l’État.

La voix actuelle des Broncos, Dave Logan, a déclaré dimanche au Denver Post qu’il n’aurait peut-être jamais postulé pour l’ouverture à KOA si Zimmer, qui gérait le jeu par jeu à l’époque, ne l’avait pas appelé et ne l’avait pas encouragé à le faire.

Cela faisait partie d’une relation de plusieurs décennies entre Logan et Zimmer. Logan, comme tant de Coloradans, a grandi en écoutant Zimmer à la radio. Il a ensuite joué à CU et a fait la connaissance de Zimmer avant de finalement travailler avec lui sur les émissions des Broncos dans les années 1990.

“Il était tout simplement un excellent diffuseur et même une meilleure personne”, a déclaré Logan, qui a rendu visite à Zimmer la semaine dernière et a ajouté, “il a été vif comme un vireur jusqu’à la fin. Il n’avait perdu aucune de ses capacités cognitives. Nous parlions de jeux que nous avions réalisés au début des années 1990 et sa mémoire était absolument fantastique. Juste une personne merveilleuse et triste que ce jour soit enfin arrivé.

Zimmer est né le 13 novembre 1935 à la Nouvelle-Orléans. Il a fréquenté l’Université d’État de Louisiane avant d’être transféré à l’Université du Missouri, où il a obtenu son diplôme et servi deux ans en service actif dans l’armée américaine.

Zimmer a commencé son travail dans la radiodiffusion en appelant les matchs du lycée et de Mizzou avant de déménager au Michigan au milieu des années 1960, puis finalement à Denver pour commencer à travailler chez KOA en 1971.

À partir de là, il s’est imposé comme un élément central du tissu sportif de l’État au fil de décennies de travail.

“Il y a tellement de gens, moi y compris, qui se sont vraiment familiarisés avec la voix de Larry”, a déclaré Logan. « Cela peut rafraîchir un souvenir. C’est comme entendre votre chanson préférée. Vous entendez cette chanson et elle vous emmène à un certain moment de votre vie. Les voix play-by-play à la radio peuvent avoir un effet similaire sur les gens. Je me souviens très bien d’avoir entendu Larry et Bob (Martin) rentrer chez eux après le match de championnat de l’AFC à Mile High lorsque les Broncos ont battu les Raiders et se rendaient à leur premier Super Bowl. Quand j’entendais ces deux-là, cela me rappelait de bons souvenirs.

“Ensuite, avoir la chance de travailler avec lui était vraiment spécial pour moi.”

La journaliste de KOA Broncos, Susie Wargin, a déclaré qu’elle avait passé une partie du dimanche à correspondre avec plusieurs autres femmes de l’industrie de la radiodiffusion et à s’émerveiller de l’impact que Zimmer avait eu sur leurs carrières respectives, que ce soit parce qu’il les avait embauchées chez KOA ou simplement grâce à son soutien.

“Il a simplement défendu les femmes de notre industrie, en particulier les femmes locales, et c’était tellement cool”, a déclaré Wargin au Post. «Voici ce gars emblématique qui est toujours d’un grand soutien. Sa femme, Brigitte, lui apportait toujours son soutien et lui disait : « Susie, tu fais un excellent travail dans ce domaine et dans celui-ci ». Ils n’auraient tout simplement pas pu être plus positifs à tout moment dans tout ce que nous essayions de faire. C’est tellement spécial.

«Quand il vous disait des choses, c’était authentique. Si Larry le dit, cela est valable.

Zimmer a été intronisé au Colorado Sports Hall of Fame en 2010 et au CU Athletics Hall of Fame en 2012, en plus du Broadcast Professionals of Colorado Hall of Fame en 2009. Zimmer a également siégé au comité Ring of Fame des Broncos pendant plus de 30 ans.

“Une institution de l’UC”, a déclaré le directeur sportif des Buffaloes, Rick George, dans un communiqué. « Sa voix était synonyme de notre programme sportif et il était très apprécié de nos entraîneurs, joueurs et partisans. Qu’il s’agisse d’appeler des jeux sur KOA ou de servir de maître de cérémonie pour plusieurs de nos fonctions, Larry Zimmer était CU.

« Il fait véritablement partie de notre histoire sportive globale. Zimm nous manquera et nos pensées et nos prières vont à sa famille.

Zimmer laisse dans le deuil son épouse depuis 51 ans, Brigitte, son fils Lawrence III (Linda), sa fille Tracey Robb (JC) et sa petite-fille Shannon Robb.

