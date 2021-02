Légende d’Arsenal Ian Wright "embarrassé" par des femmes expertes abusées

L’ancien as d’Arsenal et d’Angleterre, Ian Wright, se dit «gêné» par les abus dont les femmes experts sont victimes.

Alex Scott et Karen Carney – qui ont tous deux joué pour l’Angleterre – font partie des femmes qui ont été victimes d’abus sur les réseaux sociaux en raison de leurs rôles d’expert.

Carney a supprimé son compte Twitter le mois dernier après avoir été victime d’abus en ligne pour ses commentaires sur Leeds United alors qu’elle travaillait pour Amazon Prime Video.

Mais Wright, un habitué du Match of the Day, insiste sur le fait qu’il a dû «améliorer son jeu» en tant qu’expert à la lumière du fait que ses pairs féminines sont «très, très préparées».

« Je suis gêné par [the abuse]», A déclaré Wright au podcast The Game Changers. Il a ajouté:« Je me sens pour eux parce qu’ils n’ont pas de marge de manœuvre.

«Quand ils sont à la télévision, s’ils disent quelque chose de mal, ils sont emmenés chez les nettoyeurs. Les gens veulent qu’ils soient annulés et c’est injuste.

« Quand les femmes arrivent, elles savent qu’elles subissent une pression incroyable parce que les gens cherchent à critiquer tout ce qu’ils disent. Ils sont donc très, très préparés. »

L’ancienne arrière droite d’Arsenal Women, Scott, a déclaré qu’elle avait été la cible d’abus racistes l’année dernière, tandis que des trolls lui avaient également envoyé des menaces de mort.