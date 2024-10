Legendary rachète la participation du chinois Wanda

La société de production cinématographique et télévisuelle Legendary Entertainment a racheté les 50 % restants détenus par le conglomérat chinois Wanda Group, signifiant ainsi une coda aux espoirs autrefois nobles de la Chine de devenir un acteur majeur à Hollywood.

Le studio de Burbank a autofinancé la transaction avec les liquidités de son bilan et n’a pas eu recours à des financements extérieurs, a indiqué lundi Legendary. La société a déclaré qu’elle disposait encore de « liquidités excédentaires importantes » pour financer ses activités actuelles et ses efforts d’expansion prévus. Legendary n’a pas divulgué le montant payé pour acquérir la participation de Wanda, bien que le directeur général de la société, Josh Grode, ait déclaré qu’il s’agissait d’un « prix très attractif ».

Maintenant que le rachat est finalisé, Legendary sera uniquement détenu par la direction de l’entreprise et par les fonds gérés par la société de capital-investissement Apollo Global Management, qui a pris une participation minoritaire dans les studios « Dune » et « Godzilla x Kong » en 2022 avec un investissement de 760 millions de dollars. investissement qui a contribué à racheter les intérêts de Wanda.

L’année dernière, Legendary a également obtenu un prêt de 800 millions de dollars sur cinq ans dirigé par JP Morgan.

« C’est juste un moment passionnant pour l’entreprise », a déclaré Grode au Times dans une interview.

La direction de l’entreprise et Apollo détenant désormais des quantités à peu près égales de Legendary et contrôlant conjointement le conseil d’administration, « nous sommes désormais pleinement alignés pour réaliser une grande partie de la valeur que nous avons créée dans l’entreprise, et nous pouvons commencer à vraiment explorer les opportunités de croissance stratégique qui a peut-être été un peu gêné par la composante internationale de nos actionnaires », a déclaré Grode.

Wanda a acquis Legendary en 2016 dans le cadre d’un accord de 3,5 milliards de dollars considéré à l’époque comme une indication de l’approfondissement des liens entre Hollywood et la Chine. Le président de Wanda, Wang Jianlin, a déclaré au moment de l’acquisition que la société souhaitait avoir une « position dans l’industrie mondiale » et avait prévu de construire ce qu’elle disait être « le plus grand studio de cinéma et de télévision du monde » dans la ville de Qingdao, dans l’est de la Chine. .

Mais la société s’est ensuite retirée de ces projets et a dû faire face à des vents contraires encore plus importants à Hollywood alors que le gouvernement chinois réprimait les investissements à l’étranger, en particulier ceux dans les médias et le divertissement.

Grode a déclaré que la décision de racheter Wanda maintenant était une « combinaison de facteurs », y compris « une quantité importante de liquidités excédentaires dans l’entreprise » de Legendary. (Wanda n’avait pas de contrôle de vote sur la société.)

« Ils étaient un actionnaire majeur de l’entreprise qui cherchait à monétiser différents actifs, et nous étions en mesure de monétiser leur investissement dans l’entreprise », a-t-il déclaré.

Fondée en 2004, Legendary s’est bâti une réputation en investissant dans des films tels que « Batman Begins » et « Hangover ». La société a récemment connu une série de succès avec les films « Dune », et a également vendu à Netflix « Enola Holmes » dirigé par Millie Bobby Brown.