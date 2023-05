Legend of Zelda : Tears of the Kingdom enchaîne le débarquement dans un retour triomphal à Hyrule

Est-ce mauvais quand un nouveau jeu ressemble à une resucée de l’un des meilleurs jeux de tous les temps ?

Il y a six ans, Nintendo lançait sa nouvelle console Switch aux côtés de La légende de Zelda : le souffle de la nature. Cette entrée dans la série d’action-aventure vieille de plusieurs décennies a offert aux joueurs un sublime bac à sable de mystère, d’énigmes et de combats qui a établi un nouveau standard de jeux en monde ouvert.

Il n’est pas surprenant que la suite directe, Les larmes du royaumequi sort ce vendredi, ne réinvente pas la roue — certainement pas après Souffle de la nature les ventes (au nord de 30 millions d’exemplaires) ont fait sauter les entrées des séries précédentes hors de l’eau.

Pendant des mois, les joueurs ont scruté de manière obsessionnelle une poignée de bandes-annonces, comme des médecins légistes, à la recherche d’indices de traditions secrètes ou de nouveaux mécanismes non encore révélés.

La réalité est bien plus simple : Les larmes du royaume s’appuie brillamment sur les fondations établies par son prédécesseur de la meilleure façon qu’une bonne suite puisse faire. Pourtant, cela s’accompagne d’un sentiment tenace de déjà-vu, il y a beaucoup de choses que vous avez déjà faites auparavant.

Larmes commence un laps de temps court mais indéfini après la fin de Souffle de la nature. La princesse Zelda et son garde du corps maniant l’épée, Link, ont vaincu Calamity Ganon, un démon qui a tenu les ruines du royaume d’Hyrule entre ses mains pendant 100 ans. Alors que les citoyens se reconstruisent, Zelda et Link tombent sur de mystérieuses grottes au fond du château royal.

REGARDER | Bande-annonce des Larmes du Royaume :

Les mauvaises choses suivent, naturellement.

Un autre mal ancien est ravivé, Zelda disparaît et le château est soulevé dans les airs par une force invisible. Dans le même temps, des morceaux de masses terrestres flottantes jusque-là inconnues suspendues au-dessus d’Hyrule, appelées Sky Islands, commencent à s’écraser sur le sol, causant toutes sortes de ravages.

Le joueur, en tant que Link, doit à nouveau découvrir ce qui est arrivé à Zelda – et peut-être sauver le reste du royaume en cours de route.

Étendue de la nature

Les heures d’ouverture de Les larmes du royaume faire une belle introduction. Vous recevez une suite de nouvelles capacités puissantes et vous lâchez sur une grande île céleste, vous invitant à explorer sa géographie inconnue et à combattre d’étranges nouveaux ennemis robotiques.

D’ici peu, vous reviendrez sur la terre ferme d’Hyrule. Les choses ont changé, certainement – le bouleversement, comme l’appellent les habitants, a laissé des cicatrices durables sur la topographie du continent.

Mais vous serez probablement surpris de voir combien reste le même que dans Souffle de la nature.

Vous êtes toujours chargé d’enquêter sur des événements étranges dans les quatre régions principales d’Hyrule. Vos armes se cassent encore après une douzaine de coups. Vous augmentez toujours votre santé et votre endurance maximales en relevant des défis sournois dans des sanctuaires disséminés à travers le monde. La lune de sang se lève encore à minuit, ressuscitant des monstres tués.

Les joueurs devront assembler divers engins et véhicules pour explorer des temples et des donjons complexes sur le sol, ainsi que dans les cieux et sous terre. (Nintendo)

Cela ne signifie pas que l’action instantanée est moins excitante. Pensez-y comme plonger dans un nouveau livre de sudoku ou de mots croisés : vous connaissez les règles du jeu, mais chaque page peut apporter des configurations nouvelles et surprenantes de la formule éprouvée.

Une caractéristique majeure que les aperçus n’ont pas encore montrée est l’équivalent du miroir funhouse des Sky Islands: une carte souterraine aussi vaste qu’Hyrule elle-même appelée les Profondeurs.

Il est rempli de flore et de faune mutantes, comme quelque chose que vous verriez dans un Extraterrestres film, illuminé d’une lueur laiteuse non naturelle. Parfois, ses images et ses sons sont aussi inquiétants que quelque chose dans un monde infesté de zombies. Resident Evil jeu.

Master Sword à maître constructeur

Les nouveaux pouvoirs de Link dans Larmes ouvrir de nouvelles possibilités vertigineuses que je n’ai même pas pu commencer à utiliser pleinement dans les quelques semaines où j’ai dû jouer au jeu, avant la sortie générale.

Le pouvoir Fuse vous permet d’attacher des objets à vos armes, de les renforcer ou de leur donner de nouvelles capacités. Collez la corne dure et osseuse d’un gobelin sur un bâton en bois pour le rendre plus résistant et plus durable. Attachez un œil de chauve-souris à une flèche pour lui donner la capacité de se diriger.

Les joueurs pourraient être déçus que les dizaines de pièces de monstres et d’objets récupérables n’aient pas tous des propriétés uniques – désolé, les amis, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec une flèche de viande – mais cela vous offre toujours une tonne de flexibilité dans et hors de combat.

Les joueurs rencontreront les Profondeurs, une carte massive située bien en dessous d’Hyrule remplie de formes de vie étranges et d’ennemis corrompus. (Nintendo)

La capacité Ultrahand vous permet de construire des véhicules à l’aide d’objets simples comme des planches de bois et des roues de chariot. Vous pouvez également attacher des composants tels que des ventilateurs électriques et des canons miniatures pour fabriquer des bateaux à moteur alimentés par batterie, des planeurs propulsés par des fusées et plus encore.

Pour la plupart, je ne me suis pas éloigné des plans typiques : coller un ventilateur sur un radeau en bois pour traverser une rivière, ou coller des sculptures émettant des flammes ressemblant à une tête de dragon à une montgolfière pour atteindre les sommets de petites montagnes. .

Mais il est clair que des savants fous diplômés en freestyle Lego vont imaginer des engins hallucinants en un rien de temps. Et économisez quelques minutes gênantes pour apprendre à manipuler, balancer et faire pivoter les pièces avant de les coller ensemble avec une colle verte magique totalement inexpliquée, cela devient rapidement une seconde nature.

Un nouveau personnage préféré dans Tears of the Kingdom est Penn, journaliste itinérant pour le journal assiégé d’Hyrule. (Nintendo)

Découvertes, grandes et petites

Au milieu de tout ce qui est ancien et nouveau, Les larmes du royaume conserve la joie de l’exploration et le sens de la découverte qui Souffle de la nature perfectionné en 2017. Chaque fois que je me suis assis avec le jeu, je suis tombé sur quelque chose de nouveau qui m’a surpris ou choqué.

Parfois, c’est humble : un nouvel ingrédient pour faire de nouveaux plats et noter dans mon livre de cuisine. D’autres fois, je suis émerveillé lorsque je suis lancé haut dans l’atmosphère par les voiles de navires vikings fantomatiques qui agissent comme des trampolines super puissants, avant de découvrir un temple flottant géant caché dans l’œil d’une tempête cyclonique.

La princesse Zelda, exprimée en anglais par Patricia Summersett, telle qu’elle apparaît dans une bande-annonce de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. (Nintendo)

Cependant, une déception notable qui se retrouve dans presque toute la série: malgré son rôle principal dans les cinématiques du jeu, dans une épopée de voyage dans le temps avec des implications qui rivalisent avec un film Marvel moderne, nous obtenons toujours peu de la princesse Zelda elle-même, exprimée dans Anglais par Patricia Summersett.

Et pendant mon temps de jeu – 55 heures et plus, et loin d’approcher de la finale – les joueurs ne contrôlent que Link, malgré les appels répétés au fil des ans pour que Zelda joue un rôle plus actif dans la série qui porte son nom.

Fondamentalement, Les larmes du royaume est plus de ce que des millions de joueurs ont aimé Souffle de la nature. Ce n’est généralement pas une mauvaise chose, et le titre sera sûrement dans la conversation des meilleurs jeux de cette année – et au-delà.

Ne soyez pas trop surpris si cette sensation de déjà vu vous accompagne lorsque vous courez, sautez, galopez et survolez à nouveau Hyrule.