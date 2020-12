LIVERPOOL, Angleterre: Un en-tête tardif de Semi Ajayi a valu à West Bromwich Albion, en difficulté, un match nul 1-1 en Premier League face aux champions et leaders de Liverpool dimanche alors que le défenseur annulait le premier match d’ouverture de Sadio Mane pour l’équipe locale.

Le résultat a quitté Liverpool avec 32 points en 15 matchs, trois devant Everton, deuxième. West Bromwich est resté 19e avec huit points, mais leur combat fougueux aura donné au nouveau patron Sam Allardyce de quoi se réjouir.

Liverpool a assiégé les Baggies dès le départ et il n’était pas surprenant que Mane ait marqué à la 12e minute lorsqu’il a chuté une passe profonde de Joel Matip et a balayé le ballon devant le gardien Sam Johnstone de 10 mètres.

Mane est venu près d’ajouter une deuxième à mi-chemin de la première mi-temps quand il a dirigé large de près après un centre de Jordan Henderson avant que Mohamed Salah ne vole à quelques centimètres au-dessus de la barre depuis le bord de la surface de réparation.

West Brom est sorti avec plus de but après la pause et Karlan Grant a eu un gardien sauvé par le gardien de Liverpool Alisson Becker avant que l’arrière central nigérian Ajayi ne frappe à la 82e minute contre les hôtes maîtrisés.

Liverpool a concédé un corner bâclé et a été puni alors que Matheus Pereira flottait dans un charmant centre de la droite et Ajayi se levait au-dessus de Fabinho pour envoyer une tête en boucle au fond des filets du poteau.

(Écrit par Zoran Milosavljevic; Édité par Pritha Sarkar)