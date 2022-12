L’égaliseur de Kylian Mbappe pour la France a battu le record Twitter de la Coupe du monde avec plus de 24 000 tweets par seconde

Kylian Mbappe a montré son talent sur la plus grande scène pour aider la France à égaler l’Argentine en finale de la Coupe du Monde de la FIFA. Il a ramené la France dans le match avec deux buts rapides à la 80e et à la 81e minute. Son tour du chapeau a aidé la France à se battre 2-0 puis 3-2 derrière alors que la finale a terminé à 3-3 après prolongation avant que l’Argentine ne l’emporte lors d’une séance de tirs au but. Ses objectifs ont également créé une frénésie folle sur les réseaux sociaux. Au milieu de toute la fièvre de la Coupe du monde, Elon Musk a révélé qu’il y avait plus de 24 000 tweets par seconde pour son égaliseur, établissant le plus haut jamais enregistré pour une Coupe du monde.

24 400 tweets par seconde pour le but de la France, le plus haut jamais enregistré pour la Coupe du monde ! — Elon Musk (@elonmusk) 18 décembre 2022

Mbappe a également battu Messi pour remporter le soulier d’or du tournoi pour sa performance emblématique. Les fans de football du monde entier étaient impressionnés par le spectacle Messi vs Mbappe.

Le joueur était complètement désemparé après que la France ait perdu la finale de la Coupe du monde aux tirs au but. Il a ensuite été approché par Macron, qui lui a offert des mots de consolation. Non seulement cela, mais il a également été approché par le gardien argentin Emiliano Martinez après la séance de tirs au but.

Lionel Messi a mené l’Argentine à la victoire hier lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Le match s’est soldé par une séance de tirs au but où Emiliano Martinez a réussi à sauver le tir de Kingsley Coman, tandis qu’Aurélien Tchouaméni a raté la cible alors que l’Argentine battait la France 4-2 alors que le match se terminait 3-3 après la prolongation. Des images du président français Emmanuel Macron consolant le joueur sont également devenues virales sur Internet.

La finale de la Coupe du Monde de la FIFA était une explosion ! Avec l’Argentine et la France se précipitant vers le poteau de but l’une après l’autre, le match était un thriller complet. Lionel Messi et Angel Di Maria ont amené l’Argentine à une position dominante en première mi-temps. Au final, les Argentins sont sortis tous vainqueurs de la séance de tirs au but 4-2 en battant la France. Les fans ont commencé les célébrations lorsque Messi a remporté son tout premier (et dernier) trophée de la Coupe du monde lors du spectacle de football de 2022 qui s’est tenu au Qatar.

