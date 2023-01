L’égalisation de Manchester United est une décision de “blague”, selon le défenseur de City Manuel Akanji

Le défenseur de Manchester City Manuel Akanji a décrit la décision d’autoriser l’égalisation de Bruno Fernandes pour Manchester United dans le derby comme une “blague”.

L’attaquant de United Marcus Rashford était clairement en position de hors-jeu lorsque la passe a été jouée par Casemiro et même s’il n’a pas touché le ballon, il interférait sûrement avec le jeu en le protégeant puis en laissant Fernandes terminer.

L’assistant de l’arbitre a levé son drapeau, mais le but a été confirmé par VAR et United a remporté le match 2-1 après que Rashford ait de nouveau marqué quelques minutes plus tard.

“Pour être honnête pour moi, le premier but est une blague qu’il peut être autorisé comme ça”, a déclaré Akanji à la BBC après le match.

“Je vois Rashford, il est clairement hors-jeu donc je le joue hors-jeu. Il court jusqu’à la dernière seconde et s’arrête quand le ballon est juste devant lui et juste devant Eddy [Ederson] pour marquer le but. Puis il s’arrête car Bruno l’appelle car il n’est pas hors-jeu.

Bruno Fernandes fait des scènes à Old Trafford ! 💥Son but est déclaré valable après que le juge de touche ait initialement levé son drapeau ! ✅

“Je comprends qu’il ne touche pas le ballon mais il court sur 30 mètres, il poursuit le ballon. C’est clairement hors-jeu.”

Et il a ajouté: “De plus, l’arbitre ne regarde même pas la situation. Quand cela s’est expliqué au début de l’année, j’ai pensé que c’était clairement un hors-jeu. Au final, ce n’est pas un hors-jeu.”

Les joueurs de City étaient furieux et le coéquipier d’Akanji, Nathan Ake, a déclaré : “Il est définitivement intervenu, à mon avis, mais l’arbitre l’a donné et après cela, nous nous sommes perdus.

“Nous avons peut-être essayé de le forcer tout de suite à revenir dans le match mais nous nous sommes laissés trop ouverts pour la contre-attaque et ils attendaient cela.”