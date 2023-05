L’égalisation de Manchester City contre le Real Madrid aurait-elle dû être annulée ?

Le milieu de terrain de Manchester City, Kevin de Bruyne, a marqué un égaliseur vital contre le Real Madrid lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions 2022-23.

L’international belge a trouvé le fond du filet en seconde période pour marquer un but indispensable pour les géants de la Premier League. Le but a aidé à maintenir la cravate délicatement en équilibre, mais la frappe de De Bruyne n’a pas été exempte de controverse.

De nouvelles images, utilisant la technologie 3D, suggèrent que le ballon était sorti du jeu dans la préparation du but de De Bruyne.

Et cela a mis en colère le patron du Real Madrid, Carlo Ancelotti.

L’entraîneur-chef italien a estimé que le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, était hors jeu avec le ballon pendant la préparation.

L’ancien manager d’Arsenal, Arsène Wenger, a également clarifié sa position sur la question litigieuse. Tout en parlant de la validité du but, le chef du développement mondial du football de la FIFA a déclaré que l’arbitre assistant vidéo (VAR) aurait dû intervenir pour rendre un jugement équitable.

Wenger, cependant, a admis que le ballon qui sort du jeu n’est pas quelque chose qui relève de la compétence du VAR. « VAR a été créé pour prendre plus de bonnes décisions [based] sur les faits – la balle est-elle dedans ou dehors ? VAR doit intervenir et prendre la bonne décision, c’est absolument à 100%. Pour le moment, je pense que nous ne pouvons pas vérifier sur la ligne de touche si le ballon est dedans ou dehors, sur le VAR. Mais nous avons une puce dans la balle maintenant, et avec une puce dans la balle, vous pouvez vérifier », a déclaré Wenger sur être au sport.

L’ailier du Real Madrid, Vinicius Junior, a donné une avance de 1-0 à son équipe à la 36e minute du match. Manchester City a dominé la phase initiale du match aller de la demi-finale, mais le tir scandaleux de l’international brésilien a laissé les visiteurs courir après.

Manchester City a offert une réponse retentissante en seconde période et les hommes de Pep Guardiola ont inscrit le deuxième but de la soirée à la 67e minute.

Erling Haaland a affronté le Real Madrid pour la première fois dans un match de compétition, mais l’attaquant norvégien n’a pas connu de sortie mémorable contre les Blancos. Haaland n’a pu réussir que 22 touches et trois tirs contre les vainqueurs en titre de la Ligue des champions.

Les deux équipes s’affronteront lors du match retour des demi-finales au stade Etihad de Manchester le 18 mai.

