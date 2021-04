L’épisode de WWE NXT mardi soir comprenait une programmation bourrée d’action et deux matchs ayant des implications pour le championnat. Bronson Reed a tenté de remporter une autre chance au titre nord-américain de Johnny Gargano, un triomate opposant le champion Cruiserweight Kushida et les champions Tag MSK contre Legado Del Fantasma. Alors que Mercedes Martinez est allé en tête-à-tête avec Dakota Kai, entre autres.

Voici un aperçu des résultats de l’épisode de mardi:

Mercedes Martinez contre Dakota Kai

Mercedes Martinez a tenté de faire un premier pas dominant avec un retrait sur une seule jambe. Dakota Kai a répondu avec un DDT et un démarrage bas dans les virages. Une série de cordes à linge a suivi alors que les deux allaient et venaient dans l’affrontement compétitif, tandis que Martinez rencontrait Raquel Gonzalez à l’extérieur. Une bagarre a éclaté lorsque Martinez a hissé Kai sur ses épaules et Gonzalez lui a donné une botte au visage pour la disqualification.

Vainqueur: Mercedes Martinez par disqualification.

Zayda Ramier contre Toni Storm

Zayda Ramier, au lieu de gagner contre Toni Storm, a tenté d’infliger plus de punition sur la corde supérieure. Pendant ce temps, Stark a fourni une distraction, permettant à Ramier de faire tomber Storm de la corde supérieure. Elle l’a ensuite suivi d’une presse étoile filante pour une victoire bouleversante.

Vainqueur: Zayda Ramier via pinfall

Bronson Reed contre Austin Theory

Bronson Reed a laissé tomber Austin Theory avec un gros tacle d’épaule. Après beaucoup de va-et-vient entre les deux, les deux se sont disposés. Dexter Lumis est arrivé pour essayer de se rapprocher d’Indi Hartwell, mais Lumis a pris un coude dur à Theory. Reed a frappé Theory avec une corde à linge et l’a suivie avec un Tsunami Splash.

Gagnant: Bronson Reed via pinfall

IMPERIUM contre Killian Dain et Drake Maverick

Les anciens champions par équipe de NXT ont commencé le combat avec Killian Dain, tandis que Drake Maverick se méfiait toujours de son partenaire. Après l’avoir fait tomber du tablier, Dain a couru pour faire un arrêt, mais Maverick avait alors trop de contrôle dans le concours. En fin de compte, Imperium l’a terminé avec l’uppercut rotatif surélevé pour une victoire.

Gagnant: Imperium via pinfall

Legado del Fantasma contre MSK et Kushida

MSKushida ressemblait à une machine bien huilée dès le début, mais Joaquin Wilde a trouvé son chemin vers son coin.Raul Mendoza a aidé Legado Del Fantasma rapidement à prendre le relais. Quelques instants plus tard, Escobar a bombardé Kushida à travers la table d’annonce. Lee a été laissé seul sur le ring, tandis que Nash Carter a réussi à faire un virage à temps pour le sauver. À la fin, Mendoza et Wilde ont frappé un coup de pied russe sur Carter pour gagner.

Résultats: Legado Del Fantasma via pinfall

Shotzi Blackheart et Ember Moon contre la marque Robert Stone avec Robert Stone

Avant même le début du match, Candice LeRae et Indi Hartwell sont sortis pour attaquer Shotzi Blackheart et Ember Moon. Pendant ce temps, Robert Stone Brand a cherché à faire une déclaration comme s’ils venaient de remporter les titres, mais n’en ont jamais eu la chance. The Way a attaqué le Blackheart et la Lune pour avoir tenté de voler l’homme de Hartwelll, mettant officiellement fin au match dans un no contest.

